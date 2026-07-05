O Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar da Malásia, Mohamad Sabu, elogiou o Líder mártir, descrevendo-o como um líder cuja influência ia muito além da riqueza material e cujo legado continuaria a inspirar o mundo muçulmano.

Em entrevista por ocasião do cortejo fúnebre do mártir Khamenei, Sabu disse que o falecido Líder era "o homem mais rico do mundo", explicando que sua verdadeira riqueza estava na devoção e no apoio do povo iraniano, e não em bens materiais.

"Ele não precisava de um carro ou de uma casa", disse Sabu. "Todo o Irã e seus 90 milhões de habitantes estavam com ele. Sua riqueza era o Islã e o serviço à causa islâmica."

O ministro malaio expressou confiança de que os ideais defendidos pelo mártir Khamenei perdurariam após sua morte, afirmando que o Islã continuaria a avançar por meio de sua inspiração.

Ele descreveu o falecido líder como "um verdadeiro líder" que seguiu o caminho do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele), acrescentando que via o mártir Khamenei como "o pioneiro do renascimento islâmico na Umma muçulmana de hoje".

Comentando sobre assuntos internacionais, Sabu criticou duramente os Estados Unidos e seus padrões duplos em relação aos direitos humanos. Ele disse que países que alegam defender os direitos humanos permaneceram em silêncio diante da morte de civis, incluindo crianças.

O ministro malaio também argumentou que a dinâmica de poder global está mudando, afirmando que a influência dos EUA está em declínio e que até mesmo muitos países europeus não estão mais totalmente alinhados com Washington.

Referindo-se ao conflito envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos, Sabu disse acreditar que ele marca o início de uma mudança mais ampla no equilíbrio de poder global. Ele concluiu expressando esperança de que o Irã desempenhe um papel de liderança na formação do futuro da região e do mundo em geral.

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