Liderança do Imam Khomeini e do Aiatolá Khamenei abriu as portas da bondade: clérigo do Bahrein

O líder espiritual da comunidade xiita do Bahrein enfatizou que o caminho do Imam Khomeini e do Líder mártir continuará com força.

Em um comunicado divulgado por ocasião da cerimônia de despedida do Líder mártir, o Sheikh Qassim disse que o Aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei agora lidera a República Islâmica e segue o mesmo caminho e os mesmos objetivos pelos quais o Imam Khomeini e o Líder mártir, Aiatolá Khamenei, se dedicaram.

"A liderança do Imam Khomeini e do Líder mártir abriu as portas da bondade para o mundo e fechou as portas do mal", acrescentou.

Descrevendo o Líder mártir, o Sheikh Qassim disse: "Hoje, a Umma se despede de um grande jurista, um valente revolucionário, um político experiente e um líder sábio e sincero, que estava entre os fiéis servos de Deus."

O Aiatolá Khamenei foi martirizado após o início da mais recente onda de agressão americana-israelense não provocada contra o Irã, em 28 de fevereiro.

A cerimônia de despedida começou no início do sábado e continuará até domingo na Mosalla (salão de orações) Imam Khomeini.

O principal cortejo fúnebre em Teerã está previsto para segunda-feira.

Cerimônias fúnebres também serão realizadas em Qom, na terça-feira, e em Mashhad, na quinta-feira, onde o Líder mártir será sepultado no santuário sagrado do Imam Reza (que a paz esteja com ele).

Cerimônias especiais de despedida e funeral para o Líder mártir também ocorrerão nas cidades sagradas de Najaf e Karbala, na quarta-feira, segundo os organizadores.

Na sexta-feira, homenagens oficiais foram prestadas por chefes de Estado, autoridades de vários países e líderes religiosos de todo o mundo em Teerã.

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