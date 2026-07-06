Vídeo: Repercussão Mundial do Funeral do Líder Mártir; Meios de Comunicação Internacionais Destacam a Demonstração de Poder do Irã

News ID: 1836635

Diversos meios de comunicação internacionais deram ampla cobertura à grandiosa cerimônia fúnebre do Líder Mártir da Revolução, descrevendo a grande participação popular como um sinal de coesão nacional e da força da República Islâmica do Irã. A cerimônia foi apresentada como um evento de amplas dimensões políticas e sociais que, segundo alguns meios de comunicação, desafiou os cálculos e as avaliações do Ocidente em relação ao Irã.