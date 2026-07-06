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Grande Mufti da Tunísia presta homenagem ao legado de unidade islâmica do Mártir Khamenei

6 julho 2026 - 20:46
News ID: 1836651
Grande Mufti da Tunísia presta homenagem ao legado de unidade islâmica do Mártir Khamenei

O Grande Mufti da Tunísia, Sheikh Hisham Ben Mahmoud, elogiou o Líder mártir da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei, descrevendo seu chamado ao longo da vida pela unidade, solidariedade e tolerância entre os muçulmanos como uma continuação da mensagem do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele).

Ben Mahmoud disse que, apesar do peso emocional do momento atual, o duradouro chamado do Aiatolá Khamenei pela unidade da Umma muçulmana permanece um de seus maiores legados.

Ele disse que o falecido Líder promoveu consistentemente os valores de amor, solidariedade e tolerância mútua entre os muçulmanos, acrescentando que essa abordagem refletia o mesmo caminho estabelecido pelo Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele) e seguido ao longo da Revolução Islâmica.

O clérigo tunisiano enfatizou que a visão do Aiatolá Khamenei sobre a unidade islâmica continua a servir como fonte de inspiração para muçulmanos em todo o mundo.

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