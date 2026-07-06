Najaf conclui preparativos para o cortejo fúnebre do Mártir Khamenei

O governador de Najaf, Youssef Makki Kanawi, disse que as cerimônias incluirão dois programas distintos. O primeiro, uma cerimônia oficial, será realizado na terça-feira no Aeroporto Internacional de Najaf, com a presença de altas autoridades iraquianas, incluindo os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, líderes políticos, membros do parlamento e outras autoridades.

O segundo evento, um cortejo fúnebre público, está programado para começar às 6h00 de quarta-feira, a partir do viaduto próximo ao Hospital Al-Sadr, na Estrada do Aeroporto. O cortejo passará pela cidade antiga de Najaf antes de concluir no santuário do Imam Ali (que a paz esteja com ele).

Kanawi disse que representantes do Gabinete do Primeiro-Ministro iraquiano, do Comando Conjunto de Operações, das Unidades de Mobilização Popular (PMU) e o embaixador iraniano revisaram os arranjos finais, acrescentando que Najaf está totalmente preparada para sediar o que ele descreveu como um evento histórico.

O corpo do Líder mártir do Irã será sepultado ao lado do santuário do Imam Reza (que a paz esteja com ele) na quinta-feira, após os cortejos fúnebres em Teerã, Qom, Karbala e Najaf.

O sepultamento na cidade sagrada de Mashhad marcará a etapa final de uma série de cerimônias de luto no Irã e no Iraque.

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