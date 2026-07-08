Conselheiro do Ansarullah: Participação massiva no funeral desmente a imagem da mídia ocidental sobre o Irã

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Um alto conselheiro do Conselho Político Supremo do Ansarullah do Iêmen afirmou que a participação massiva da população nas cerimônias fúnebres do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, desmentiu a imagem retratada pela mídia ocidental sobre o Irã e evidenciou a unidade do país diante das ameaças externas.

Em entrevista à emissora iemenita Al-Masirah, Mohammad Taher An’am afirmou que as multidões reunidas em Teerã e Qom refletiram o profundo vínculo entre o povo iraniano e a República Islâmica, constituindo uma resposta prática às narrativas promovidas pela mídia ocidental ao longo dos anos.

Ele afirmou que, diante de ameaças externas, a sociedade iraniana se une de forma coesa, com diferentes segmentos da sociedade iraniana mobilizando-se em defesa da soberania, da independência e dos interesses nacionais.

An’am afirmou que os recentes ataques dos Estados Unidos e do regime israelense contra o Irã produziram resultados contrários aos objetivos dos agressores, fortalecendo a coesão interna e aproximando segmentos mais amplos da sociedade iraniana do apoio ao governo e às Forças Armadas.

As cerimônias de despedida do Líder Mártir da Revolução Islâmica foram realizadas ao longo desta semana nas províncias de Teerã e Qom, e estão programadas para ocorrer em Najaf e Karbala na quarta-feira, culminando com a cerimônia de sepultamento em Mashhad na quinta-feira.

O Líder foi martirizado em 28 de fevereiro, em ataques aéreos dos Estados Unidos e do regime israelense que tiveram como alvo sua residência.

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