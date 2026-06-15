Guerra e Operações Militares em Todas as Frentes, incluindo o Líbano, Encerradas: SNSC do Irã

A secretaria do Conselho Supremo de Segurança Nacional (SNSC) do Irã confirmou que Teerã e Washington finalizaram o texto de um memorando de entendimento sobre o encerramento da guerra, estabelecendo a paralisação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, e o fim do bloqueio naval americano contra o Irã.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, a secretaria do SNSC afirmou que a República Islâmica, sob a orientação de seu mártir Líder, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei, as diretrizes do atual Líder, o Aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei, o apoio inabalável do povo iraniano e os esforços incansáveis das forças armadas do país, concluiu um período de negociações difíceis e intensivas.

"Com base na aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o texto do memorando de entendimento referente às negociações de fim de guerra (conversações de Islamabad) entre o Irã e os Estados Unidos foi finalizado na noite de 15 de junho", afirmou o comunicado.

"Nos termos dos acordos alcançados, a guerra e as operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, são encerradas de forma imediata e permanente. Além disso, o bloqueio naval contra o Irã é rescindido de forma imediata e completa."

A secretaria do SNSC acrescentou que o MoU será oficialmente assinado na sexta-feira, 19 de junho. As negociações para um acordo final serão adiadas até que a outra parte implemente seus compromissos assumidos no memorando.

O comunicado expressou gratidão ao Paquistão e ao Catar pelos esforços de mediação.

O anúncio ocorre após confirmações anteriores do vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, e do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif. O presidente americano Donald Trump saudou o desenvolvimento em sua plataforma Truth Social, autorizando o levantamento do bloqueio.

A cerimônia de assinatura está prevista para ocorrer na Suíça.

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