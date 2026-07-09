PMU: 3,8 milhões de pessoas em luto participaram do funeral do Líder Mártir da Revolução Islâmica em Najaf

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA) – As Forças de Mobilização Popular do Iraque (Hashd al-Shaabi) informaram que cerca de 3,8 milhões de pessoas de todas as regiões do país participaram da cerimônia fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, na cidade sagrada de Najaf.
Segundo a imprensa iraquiana, o Hashd al-Shaabi informou, nesta quarta-feira, que, com base em estimativas preliminares, o número de participantes ao longo do percurso do cortejo fúnebre — incluindo as enormes multidões presentes nas ruas laterais e em outros pontos de concentração — atingiu aproximadamente 3,8 milhões de pessoas.
Na quarta-feira, foi realizado um cortejo fúnebre na cidade sagrada de Najaf, antes de o corpo do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ser trasladado para a cidade sagrada de Karbala.
O presidente iraniano Masoud Pezeshkian e uma delegação de altas autoridades iranianas viajaram para Najaf a fim de participar da cerimônia fúnebre.
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