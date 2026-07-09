Comandante promete responsabilizar assassinos do líder martirizado

Em comunicado divulgado pela mídia estatal, o comandante Ali Abdollahi advertiu Estados Unidos e Israel contra qualquer erro de cálculo, afirmando que as forças armadas iranianas aplicariam "dura retaliação" a qualquer ameaça ou agressão contra o país. O alerta ocorre enquanto o Irã se prepara para o funeral de Estado do líder supremo, morto em ataques aéreos no início da guerra.

Abdollahi também destacou que as procissões fúnebres em massa demonstram a unidade do povo iraniano em torno dos ideais da Revolução Islâmica.

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