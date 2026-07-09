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Comandante promete responsabilizar assassinos do líder martirizado

10 julho 2026 - 03:15
News ID: 1838151
Comandante promete responsabilizar assassinos do líder martirizado

O comandante do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya do Irã afirmou que os responsáveis pelo martírio do líder da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, serão responsabilizados, descrevendo as grandes procissões fúnebres como uma demonstração poderosa de fé, resistência e solidariedade.

Em comunicado divulgado pela mídia estatal, o comandante Ali Abdollahi advertiu Estados Unidos e Israel contra qualquer erro de cálculo, afirmando que as forças armadas iranianas aplicariam "dura retaliação" a qualquer ameaça ou agressão contra o país. O alerta ocorre enquanto o Irã se prepara para o funeral de Estado do líder supremo, morto em ataques aéreos no início da guerra.

Abdollahi também destacou que as procissões fúnebres em massa demonstram a unidade do povo iraniano em torno dos ideais da Revolução Islâmica.

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