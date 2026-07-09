IRGC ataca infraestrutura estratégica dos EUA no Kuwait e no Bahrein em resposta à mais recente agressão

A Força Aeroespacial do IRGC atingiu infraestrutura estratégica em quatro bases americanas no Kuwait e no Bahrein, na primeira fase de sua resposta à recente agressão dos Estados Unidos.

O Corpo detalhou a retaliação em um comunicado nesta quinta-feira, identificando os postos avançados atingidos como Arifjan e Ali Al Salem, no Kuwait, e Juffair e Sheikh Isa, no Bahrein, observando que as instalações foram atingidas com mísseis e drones.

O comunicado veio após aeronaves americanas realizarem uma ampla série de ataques contra várias áreas do sul do Irã, visando infraestrutura civil e tirando a vida de uma vítima, além de atacar uma ponte na província norte de Golestan.

O IRGC "adverte as forças militares americanas, assassinas de crianças, de que, caso repitam seus atos de agressão, nossas respostas esmagadoras serão ampliadas para incluir outras bases americanas em toda a região."

O IRGC, por sua vez, descreveu a agressão recente como uma reação "precipitada" dos agressores americanos diante da contínua e massiva participação popular no vizinho Iraque, durante os cortejos fúnebres realizados em homenagem ao Líder mártir da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei.

"Este magnífico cortejo fúnebre encheu de medo os arrogantes governantes [americanos] e os obrigou a reagir precipitadamente diante dessa demonstração de força popular", afirmou o comunicado.

Acrescentou que Washington buscava "ofuscar as notícias dessa epopeia sem precedentes e ocultar esse acontecimento inspirador dos olhos do mundo."

No entanto, "permanecem alheios ao fato de que esses crimes só despertarão ainda mais os povos do mundo e fortalecerão sua determinação de desempenhar um papel na luta contra o 'Grande Satã'", concluiu o Corpo, referindo-se aos Estados Unidos.

...................

308