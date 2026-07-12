Ativistas Internacionais Participam de Cerimônia em São Paulo em Homenagem ao Líder Mártir da Revolução

Segundo a Agência Internacional de Notícias Ahlul-Bayt (A.S.) — ABNA —, a cidade de São Paulo, no Brasil, sediou uma cerimônia de homenagem e um funeral simbólico em memória do Líder Mártir da Revolução Islâmica, com a participação de diversos setores da sociedade e de ativistas internacionais. O evento reuniu participantes do Brasil, do Afeganistão, do Irã, do Líbano, da Palestina e do Iraque, que prestaram homenagem à elevada posição do Líder Mártir e reafirmaram sua solidariedade aos ideais da Frente de Resistência.
Tiago Avola, integrante da “Global Samoud Fleet”, que possui um histórico de três detenções em Gaza e na Palestina ocupada, foi o primeiro orador da cerimônia. Em sua intervenção, destacou a importância da posição do Líder Mártir e leu trechos da carta do Aiatolá Khamenei aos jovens do mundo, ressaltando o profundo impacto dessa mensagem sobre o público internacional e sobre ele próprio.
Em seguida, o renomado escritor e jornalista brasileiro Bruno Altmann discursou na cerimônia. Ele descreveu o Líder Mártir como “o mais importante e maior líder anti-imperialista do mundo”, enfatizando que a dor da nação iraniana é uma dor mundial e que o martírio desse grande líder representa uma perda irreparável não apenas para o Irã, mas também para todos os movimentos anti-hegemônicos em todo o mundo.
A programação artística da cerimônia incluiu uma exposição fotográfica com fotografias das grandiosas cenas do funeral do Líder Mártir na Mosalla de Teerã. As imagens, registradas pelo fotógrafo iraniano Aref Fathi-Akbari, foram calorosamente recebidas pelos participantes. Além disso, foi exibido um curta-metragem produzido pelo Centro Artístico do Instituto Al-Resalah sobre a vida e a personalidade do Líder Mártir, o Aiatolá Khamenei.
À margem da cerimônia, foram lançadas duas valiosas obras escritas:
«A Revolução Islâmica do Irã, 40 Anos Depois», baseada na Declaração sobre a Segunda Etapa da Revolução.
«Maria e Jesus nas Declarações do Líder Mártir do Irã».
A cerimônia espiritual foi encerrada com um cortejo fúnebre simbólico, realizado como demonstração de fidelidade aos ideais do Líder Mártir, seguido da realização de um majlis de luto.
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