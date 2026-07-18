EUA deixam 10.000 iranianos sem água potável após ataque a planta de dessalinização

Cerca de 10.000 pessoas na província iraniana de Hormozgan estão sem água potável após ataques dos EUA a uma usina de dessalinização na vila costeira de Bunji, informou a agência de notícias Tasnim em 18 de julho.
O diretor executivo da Companhia de Água e Esgoto de Hormozgan afirmou que o ataque "interrompeu completamente o abastecimento de água potável em 20 aldeias, com uma população de cerca de 10.000 pessoas".
"Essas aldeias estão enfrentando uma crise de escassez de água", acrescentou o funcionário.
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