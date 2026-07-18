Forças de Mobilização Popular do Iraque Iniciam Implementação de Plano Especial de Serviços para a Arbaeen

A implementação do plano começou antes do início oficial da marcha anual da Arbaeen, por ordem de Abdulaziz Al-Mohammadawy, chefe de gabinete das PMU, e em coordenação com o governador de Karbala, informaram as PMU em comunicado, segundo relatou a agência oficial de notícias iraquiana.

De acordo com o comunicado, maquinário especializado e forças foram enviados aos locais de missão em diversas áreas da cidade sagrada de Karbala para realizar operações de limpeza, preparar as estradas, apoiar as instituições de serviço e criar as condições necessárias para atender aos milhões de peregrinos da Arbaeen.

"As medidas são realizadas dentro de um plano de serviços abrangente e em coordenação com instituições governamentais, de segurança e de serviços, com o objetivo de oferecer os melhores serviços, apoiar os esforços do governadorado e garantir a realização bem-sucedida da peregrinação da Arbaeen", afirmou o comunicado.

A Arbaeen é um evento religioso observado pelos muçulmanos xiitas no quadragésimo dia após o Dia da Ashura, comemorando o martírio do Imam Hussein (AS), neto do Profeta Muhammad (PBUH) e terceiro imame xiita.

É uma das maiores peregrinações anuais do mundo, com milhões de muçulmanos xiitas, além de muitos sunitas e seguidores de outras religiões, caminhando até Karbala partindo de diversas cidades do Iraque e países vizinhos. Este ano, o dia da Arbaeen cairá em 4 de agosto.

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