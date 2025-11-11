Israel violou o cessar-fogo 282 vezes

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O governo da Faixa de Gaza denunciou que Israel cometeu 282 violações do acordo de cessar-fogo desde que este entrou em vigor, afirmou o Escritório de Mídia do enclave em comunicado oficial, detalhando que as forças de ocupação violaram repetidamente os termos da trégua.

Na declaração, foi especificado que, durante esse período, 242 cidadãos palestinos perderam a vida e mais de 620 ficaram feridos. O Escritório classificou esses acontecimentos como uma violação manifesta de todas as normas e convenções internacionais reconhecidas.

Além disso, o Escritório responsabilizou integralmente Israel pelas consequências humanas e de segurança, advertindo que a continuidade dessas ações representa uma ameaça direta à trégua perante a comunidade internacional e os países garantes.

