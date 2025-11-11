  1. Home
Israel violou o cessar-fogo 282 vezes

11 novembro 2025 - 23:56
O Escritório de Mídia de Gaza informou que, desde a entrada em vigor da trégua, as forças de ocupação israelenses causaram a morte de 242 palestinos e deixaram mais de 620 feridos, em flagrante violação do direito internacional.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O governo da Faixa de Gaza denunciou que Israel cometeu 282 violações do acordo de cessar-fogo desde que este entrou em vigor, afirmou o Escritório de Mídia do enclave em comunicado oficial, detalhando que as forças de ocupação violaram repetidamente os termos da trégua.

Na declaração, foi especificado que, durante esse período, 242 cidadãos palestinos perderam a vida e mais de 620 ficaram feridos. O Escritório classificou esses acontecimentos como uma violação manifesta de todas as normas e convenções internacionais reconhecidas.

Além disso, o Escritório responsabilizou integralmente Israel pelas consequências humanas e de segurança, advertindo que a continuidade dessas ações representa uma ameaça direta à trégua perante a comunidade internacional e os países garantes.

