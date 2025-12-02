Protestos em massa nas cidades marroquinas marcam o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): As cidades marroquinas testemunharam, no fim de semana, grandes manifestações de solidariedade, coincidentes com o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. Milhares de cidadãos expressaram sua condenação aos crimes israelenses na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, exigindo o fim da agressão e a suspensão da normalização. As manifestações, que já contabilizam quase 5.000 eventos desde outubro de 2023, ocorreram em mais de 30 cidades e contaram com a participação de figuras políticas e de direitos humanos.

Em um desenvolvimento relacionado, o pregador marroquino Ahmed Al-Raysuni, ex-presidente da União Internacional dos Eruditos Muçulmanos, emitiu uma fatwa “sobre como lidar com ocupantes e agressores”. Ele afirmou a “obrigação de adotar uma postura hostil em relação aos agressores, especialmente os ocupantes sionistas”. A fatwa enfatizou a proibição de auxiliar os opressores sob qualquer forma e a proibição de qualquer transação política, econômica ou cultural que fortaleça a ocupação ou contribua para seus crimes. Também recomendou o apoio ao movimento internacional de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS).

Separadamente, a Embaixada do Estado da Palestina no Marrocos e a Agência Bayt Mal Al-Quds Al-Sharif organizaram um encontro alusivo à data na sede da Organização do Mundo Islâmico para a Educação, a Ciência e a Cultura (ICESCO). O evento contou com a presença de diplomatas árabes, figuras políticas e culturais, apresentações artísticas e homenageados.

