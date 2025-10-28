Forças israelenses prendem 10 palestinos, entre eles uma criança, durante incursões na Cisjordânia

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – As forças de ocupação israelenses prenderam dez palestinos, entre eles uma criança, durante incursões noturnas em várias regiões da Cisjordânia ocupada, segundo fontes palestinas.

Relatos locais informaram que unidades especiais israelenses invadiram os campos de refugiados de Balata e Askar al-Jadeed, em Nablus, detendo dois jovens. Outro foi preso depois que as tropas realizaram uma operação em um edifício residencial no bairro de Al-Namsawi.

Em Beit Dajan, a leste de Nablus, outras duas pessoas foram detidas, enquanto três jovens foram presos após incursões em residências em Beit Ummar, ao norte de Hebron.

Uma criança também foi detida no campo de Jalazone, e outro homem foi preso na aldeia próxima de Jifna, ao norte de Ramallah.

