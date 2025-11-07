  1. Home
Líder do Ansarullah: Resistência é o caminho de salvação da Ummah Islâmica diante das conspirações sionistas e norte-americanas

7 novembro 2025 - 20:10
O líder do movimento popular iemenita Ansarullah, Seyyed Abdulmalik al-Houthi, declarou, em um discurso por ocasião da Conferência Nacional Árabe realizada em Beirute, que a resistência é o único caminho de salvação da Ummah Islâmica diante das conspirações sionistas e norte-americanas.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Destacando o volume de perigos e desafios enfrentados pela Ummah árabe e islâmica, al-Houthi afirmou: “Diante dessas ameaças, deve surgir um movimento abrangente em todos os níveis, e as elites devem posicionar-se na linha de frente desse movimento. A tarefa das elites é despertar os povos e elevar sua consciência sobre as conspirações dos inimigos, que colocaram todos como alvo, sem exceção.”

O líder do movimento Ansarullah, ao se referir aos objetivos declarados do regime sionista, afirmou: “O inimigo sionista declarou abertamente que busca alterar a estrutura do Oriente Médio e realizar o sonho de um ‘Grande Israel’. Esse projeto continua a ser levado adiante com o total apoio dos Estados Unidos e de alguns países ocidentais.”

Ele acrescentou: “Infelizmente, alguns povos da Ummah muçulmana ainda negligenciam suas responsabilidades nesta fase delicada e permanecem indiferentes diante das agressões do regime sionista nos últimos dois anos. Enquanto isso, outros, ao distorcer a consciência pública, atuam a favor dos desejos do inimigo e tentam privar a Ummah Islâmica de seus elementos de poder. Eles procuram eliminar a força que protege o Líbano das agressões e que impediu a dominação sobre Gaza.”

