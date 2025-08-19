Comunidade muçulmana realiza evento em São Paulo em homenagem a Karbala e Arbaeen

Agência de Notícias AhlulBayt: Durante o encontro, foi montada uma tenda especial de Arbaeen, que chamou a atenção dos visitantes do parque. O espaço proporcionou momentos de reflexão, aprendizado e diálogo, permitindo que os presentes conhecessem mais sobre a história do Imam Hussein e o significado de sua luta por justiça e fé em Karbala. O evento foi marcado por grande participação da comunidade, além de despertar curiosidade e respeito entre os frequentadores do parque. Para os organizadores, trata-se de mais uma oportunidade de compartilhar valores espirituais, fortalecer a união e reafirmar a identidade muçulmana no Brasil.

.................

308