  1. Home
  2. serviço
  3. Vídeo

Comunidade muçulmana realiza evento em São Paulo em homenagem a Karbala e Arbaeen

20 agosto 2025 - 02:26
News ID: 1719234
Comunidade muçulmana realiza evento em São Paulo em homenagem a Karbala e Arbaeen

No último domingo, 17 de agosto, a comunidade muçulmana promoveu um evento significativo em São Paulo, no Parque da Independência, localizado no bairro do Ipiranga. A iniciativa teve como objetivo representar a fé e a memória de Karbala, além de destacar a importância do Arbaeen, uma das maiores manifestações religiosas do mundo islâmico.

Agência de Notícias AhlulBayt: Durante o encontro, foi montada uma tenda especial de Arbaeen, que chamou a atenção dos visitantes do parque. O espaço proporcionou momentos de reflexão, aprendizado e diálogo, permitindo que os presentes conhecessem mais sobre a história do Imam Hussein e o significado de sua luta por justiça e fé em Karbala. O evento foi marcado por grande participação da comunidade, além de despertar curiosidade e respeito entre os frequentadores do parque. Para os organizadores, trata-se de mais uma oportunidade de compartilhar valores espirituais, fortalecer a união e reafirmar a identidade muçulmana no Brasil.

.................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha