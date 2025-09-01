  1. Home
Irã: Israel teme a expansão do Eixo da Resistência na região

2 setembro 2025 - 01:09
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã atribuiu o “profundo temor pela expansão do Eixo da Resistência” aos ataques israelenses contra as autoridades iemenitas.

“O recente crime do regime sionista de assassinar autoridades do Iêmen foi cometido no âmbito das políticas agressivas e expansionistas desse regime detestado e feroz, bem como de seus patrocinadores, em particular os Estados Unidos”, destacou nesta segunda-feira o general de divisão Abdolrahim Musavi, em uma mensagem dirigida ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Iêmen, o general Muhamad Abdul Karim Al-Qamari.

Ele afirmou que tais atrocidades refletem “o profundo temor” de Israel diante do Eixo da Resistência na região do Oeste Asiático. Os ataques israelenses contra o Iêmen “nunca enfraquecerão a firme determinação revolucionária e a fé dos bravos combatentes iemenitas, nem sua convicção no sólido apoio à Palestina e à Gaza oprimida”, acrescentou.

Da mesma forma, ele detalhou que Israel teme a crescente unidade entre as nações da região na defesa da causa palestina, assim como o confronto com a ocupação e a agressão israelenses.

Quanto ao assassinato do premier iemenita, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, e de vários de seus colegas ministros em um ataque israelense realizado na última quinta-feira, o general Musavi qualificou os assassinatos seletivos como “um horrível crime de guerra e um ataque terrorista, assim como uma clara violação do direito internacional”.

O chefe das Forças Armadas do Irã afirmou que os mencionados crimes israelenses são mais uma vergonha para o regime sionista, ao qual chamou de “o chefe do terror e o sustentáculo de terroristas em todo o mundo”.

No sábado, a Presidência da República do Iêmen, por meio de um comunicado, anunciou que Israel atacou al-Rahawi e vários de seus colegas ministros enquanto participavam de um workshop de trabalho ordinário organizado pelo governo para avaliar sua atividade e desempenho após um ano de gestão.

Após o martírio do primeiro-ministro e de vários ministros de seu governo, o presidente do Conselho Político Supremo do Iêmen, Mehdi al-Mashat, nomeou Mohammed Miftah como chefe do governo iemenita.

Desde novembro de 2023, o Iêmen realizou uma série de operações contra o regime israelense, atacando com drones e mísseis alvos vitais israelenses nos territórios palestinos ocupados e navios vinculados a Israel nos mares que cercam a Península Arábica, em resposta à guerra genocida israelense que deixou 63.557 palestinos mortos.

