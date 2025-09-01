Irã: Israel teme a expansão do Eixo da Resistência na região

“O recente crime do regime sionista de assassinar autoridades do Iêmen foi cometido no âmbito das políticas agressivas e expansionistas desse regime detestado e feroz, bem como de seus patrocinadores, em particular os Estados Unidos”, destacou nesta segunda-feira o general de divisão Abdolrahim Musavi, em uma mensagem dirigida ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Iêmen, o general Muhamad Abdul Karim Al-Qamari.

Ele afirmou que tais atrocidades refletem “o profundo temor” de Israel diante do Eixo da Resistência na região do Oeste Asiático. Os ataques israelenses contra o Iêmen “nunca enfraquecerão a firme determinação revolucionária e a fé dos bravos combatentes iemenitas, nem sua convicção no sólido apoio à Palestina e à Gaza oprimida”, acrescentou.

Da mesma forma, ele detalhou que Israel teme a crescente unidade entre as nações da região na defesa da causa palestina, assim como o confronto com a ocupação e a agressão israelenses.

Quanto ao assassinato do premier iemenita, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, e de vários de seus colegas ministros em um ataque israelense realizado na última quinta-feira, o general Musavi qualificou os assassinatos seletivos como “um horrível crime de guerra e um ataque terrorista, assim como uma clara violação do direito internacional”.

O chefe das Forças Armadas do Irã afirmou que os mencionados crimes israelenses são mais uma vergonha para o regime sionista, ao qual chamou de “o chefe do terror e o sustentáculo de terroristas em todo o mundo”.

No sábado, a Presidência da República do Iêmen, por meio de um comunicado, anunciou que Israel atacou al-Rahawi e vários de seus colegas ministros enquanto participavam de um workshop de trabalho ordinário organizado pelo governo para avaliar sua atividade e desempenho após um ano de gestão.

Após o martírio do primeiro-ministro e de vários ministros de seu governo, o presidente do Conselho Político Supremo do Iêmen, Mehdi al-Mashat, nomeou Mohammed Miftah como chefe do governo iemenita.

Desde novembro de 2023, o Iêmen realizou uma série de operações contra o regime israelense, atacando com drones e mísseis alvos vitais israelenses nos territórios palestinos ocupados e navios vinculados a Israel nos mares que cercam a Península Arábica, em resposta à guerra genocida israelense que deixou 63.557 palestinos mortos.

