Idosa e adolescente palestinos são martirizados em ataques israelenses contra Ramallah e Jenin

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Uma mulher idosa e um adolescente palestinos foram mortos nesta quinta-feira em dois ataques separados das forças de ocupação israelenses na Cisjordânia.

De acordo com fontes locais, a mulher idosa faleceu após as forças israelenses invadirem sua casa, agredirem membros de sua família e prenderem seu neto na cidade de Al-Mazra’a Al-Gharbiya, a noroeste de Ramallah.

A vítima, identificada como Haniya Hanoun “Um Imad”, morreu durante a invasão e a prisão de seu neto, em meio ao tratamento brutal infligido à sua família pelas forças israelenses.

Enquanto isso, um adolescente foi baleado e morto durante uma incursão israelense na cidade de Yamoun, a oeste de Jenin. As forças israelenses, em seguida, confiscaram o corpo do jovem.

Testemunhas oculares relataram que soldados abriram fogo diretamente contra o adolescente, atingindo-o com quatro tiros antes de se aproximarem e o prenderem enquanto ele sangrava no chão. Equipes médicas foram impedidas de alcançá-lo, resultando em sua morte no local.

O incidente foi descrito como uma execução deliberada em campo e parte da contínua campanha de incursões, assassinatos e detenções conduzida por Israel em todo o governadorado de Jenin.

Durante a incursão, as forças israelenses foram posicionadas por toda a cidade de Yamoun e implantaram atiradores de elite nos telhados, sob intenso tiroteio.

Na noite de quarta-feira, outro jovem palestino ficou ferido por disparos de munição real na cidade de Al-Ram, ao norte de Jerusalém Ocupada.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino informou que suas equipes prestaram atendimento a um jovem baleado na perna e o transportaram para um hospital.

Fontes locais também relataram que as forças israelenses perseguiram um grupo de trabalhadores nas proximidades do muro de separação e abriram fogo contra eles, ferindo um deles.

Nos últimos meses, houve um aumento nas prisões e nos maus-tratos de trabalhadores palestinos por parte da polícia israelense. Desde outubro de 2023, a Federação Geral dos Sindicatos Palestinos documentou 42 mortes de trabalhadores e mais de 32 mil prisões.

