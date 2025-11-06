Sabedorias do Nahj al-Balaghah 21 / O Medo, a Timidez e a Preguiça são Fatores de Privação de Bênçãos

ABNA Brasil — A Sabedoria 21 do Nahj al-Balaghah contém quatro frases:

«قُرِنَتِ الْهَیْبَةُ بِالْخَیْبَةِ وَ الْحَیَاءُ بِالْحِرْمَانِ، وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ؛»

“O medo (injustificado) está ligado à desilusão, e a timidez está associada à privação. As oportunidades passam como a passagem das nuvens; por isso, aproveitem as oportunidades de bem (e usem-nas antes que se percam).”

Esta fala, ou partes dela, foi narrada em fontes xiitas antes da compilação do Nahj al-Balaghah por Sayyid Raḍī, e estas frases também foram narradas em fontes sunitas, citando o Amir al-Mu'minīn (A.S.).

Se quisermos referir as fontes que narraram esta frase com variações nas expressões antes de Sayyid Raḍī, podemos citar o livro ‘Uyūn al-Akhbār de Ibn Qutaybah al-Dīnawarī, o livro Ansāb al-Ashrāf do falecido Balādhurī, Ibn ‘Abd Rabbih nos livros Al-‘Iqd al-Farīd e Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm wa Faḍlihi, o livro Al-Aghānī de Abū al-Faraj al-Iṣfahānī, o livro Tuḥaf al-‘Uqūl de Ibn Shu‘bah al-Ḥarrānī, bem como o livro Khaṣā’iṣ Amīr al-Mu’minīn (A.S.), que Sayyid Raḍī compilou antes do Nahj al-Balaghah.

O Hazrat (A.S.) diz na parte inicial destas frases: «قُرِنَتِ الْهَیْبَةُ بِالْخَیْبَةِ» “O medo (injustificado) está ligado à desilusão.”

É evidente que o traço do medo, de forma limitada e razoável, existe em todo o ser humano, e se um ser humano perder completamente este traço, certamente tomará medidas que o levarão à morte. No entanto, o Imam (A.S.) refere-se nesta frase ao “medo sem razão”, que geralmente é causado pela fraqueza da vontade.

Por outras palavras, deve-se dizer que o ser humano que expressa preocupação com um assunto sem razões razoáveis e lógicas usa o medo como uma desculpa para não fazer esse trabalho e, assim, é privado dos seus resultados e frutos.

Na segunda parte desta sabedoria, o Imam ‘Alī (A.S.) diz: «الْحَیَاءُ بِالْحِرْمَانِ» “A timidez está associada à privação.”

A questão da timidez na vida humana, se não existir, leva à “insolência e falta de educação”, e se existir de forma excessiva, transforma-se em “vergonha contínua”. Portanto, o estabelecimento de um equilíbrio no uso da "timidez", bem como a forma de usar este traço humano na vida social, são questões que devem ser consideradas. Se o ser humano não conseguir defender os seus direitos materiais e espirituais no momento e lugar apropriados, usando palavras apropriadas, será "privado de um direito ou de uma bênção".

O ponto interessante é que o ser humano deve manter o equilíbrio nas duas situações de "medo" ou "timidez", mesmo diante de Deus, com toda a Sua grandeza e posição elevada. Se o ser humano tiver apenas um "medo" excessivo de Deus, não poderá estabelecer uma relação adequada com Deus, e até mesmo cometer um pecado poderá ser um fator de desespero do perdão de Deus; e se ele não tiver medo da ira e do castigo de Deus, não conhecerá limites para o pecado.

No que diz respeito à "timidez", se o ser humano tiver uma "timidez excessiva" perante Deus, perderá a possibilidade de se relacionar e conversar com Deus, mesmo no nível das orações diárias, e será privado desta bênção; da mesma forma, se ele não tiver "timidez" na presença de Deus, cairá insolentemente nos pecados.

O aproveitamento de oportunidades adequadas para realizar atividades de bem é a terceira parte da fala do Amir al-Mu'minīn (A.S.) na Sabedoria 21 do Nahj al-Balaghah, onde Ele diz: «وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ؛» “As oportunidades passam como a passagem das nuvens; por isso, aproveitem as oportunidades de bem.”

Sayyid ‘Alī Aṣghar Ḥusaynī / ABNA