Amir Hatami: Na guerra de 12 dias, enfrentamos a essência da tecnologia ocidental e da OTAN

Em declarações durante sua visita às unidades do Exército em Isfahan, Tabriz e Hamadã, e após avaliar a preparação combativa dessas unidades, Hatami destacou a firme resistência do povo iraniano diante das agressões do regime sionista durante a guerra de 12 dias. Ele afirmou: “Todo o Irã, desde as forças terrestres, aéreas e a defesa aérea do exército, até a Força de Resistência Popular do Irã (Basij), o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (CGRI) e todo o povo, esteve na linha de frente da recente guerra imposta, lutando e resistindo de fato, para que a República Islâmica do Irã permaneça sempre orgulhosa”.

“O principal pretexto do inimigo era a questão nuclear, mas o que realmente fez no campo de batalha e o que queria realizar foi muito diferente de suas alegações iniciais, mostrando que o regime sionista havia planejado meticulosamente contra nosso querido povo, nosso país e o sagrado sistema da República Islâmica. Mas graças a Deus, e graças ao esforço e à coragem de vocês, saímos orgulhosos deste confronto”, destacou.

Além disso, recordou: “Nos últimos dias da guerra, também realizamos disparos mais potentes que desafiaram o escudo de mísseis do inimigo”.

“Outro dos planos do inimigo era destruir nosso poder e capacidade de defesa aérea, mas também fracassou nesse âmbito”, concluiu o alto comando militar.

