ONU e 41 ONGs alertam que Israel continua impedindo a entrada de ajuda humanitária em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – As entidades pediram que as autoridades israelenses permitam o fluxo imediato e incondicional de assistência ao território, alertando que as contínuas restrições à entrada de materiais essenciais agravam a crise humanitária de forma sem precedentes.

A declaração denunciou que Israel bloqueia arbitrariamente a entrada de suprimentos vitais — incluindo água, alimentos, tendas e materiais médicos —, ameaçando a vida de milhares de civis, especialmente diante do colapso da infraestrutura de saúde e de alimentação.

Segundo o comunicado, 94% dos pedidos de entrada de ajuda foram rejeitados pelas autoridades israelenses. Dessas rejeições, três quartos se basearam na alegação de que as organizações “não estavam autorizadas” a prestar assistência, apesar de muitas possuírem licenças oficiais emitidas tanto pelas autoridades palestinas quanto israelenses ao longo dos anos.

“Esta exclusão deliberada demonstra claramente que as autoridades israelenses continuam a restringir e a politizar a ajuda humanitária, em flagrante violação aos termos e ao espírito do acordo de cessar-fogo”, criticaram as organizações.

As signatárias ressaltaram que privar a população de ajuda essencial constitui uma flagrante violação do direito internacional humanitário e pediram à comunidade internacional que pressione Israel a abrir os cruzamentos e permitir que a ajuda chegue sem obstáculos.

ONU: o sofrimento em Gaza ‘deve acabar agora’

O Comitê da ONU para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino (CEIRPP) afirmou que a Faixa de Gaza está em um ponto de inflexão, instando à adoção de medidas imediatas para proteger os civis, garantir “acesso humanitário rápido, seguro e sem obstáculos” e encerrar o bloqueio israelense.

“Estamos em um ponto de inflexão agora”, declarou Coly Seck, presidente do CEIRPP, durante uma sessão do Conselho de Segurança da ONU sobre a Palestina, ressaltando que pelo menos 87 palestinos morreram desde a assinatura do acordo de cessar-fogo em 10 de outubro.

Ele pediu a Israel que “cumpra plenamente suas obrigações legais sob o direito internacional”, enfatizando que “o sofrimento da população palestina em Gaza deve terminar agora” e que “o bloqueio de Gaza deve ser levantado imediatamente”.

Seck também instou ao apoio ao cessar-fogo, à responsabilização e à reconstrução, pedindo ao Conselho de Segurança que envie uma missão de paz com o mandato de proteger os civis.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Volker Turk, pediu a Israel que cumpra com urgência a recente decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ), enfatizando suas obrigações sob o direito internacional para garantir que a ajuda essencial chegue a Gaza e aos territórios palestinos ocupados.

Israel iniciou sua guerra genocida contra Gaza em 7 de outubro de 2023, após o movimento de resistência palestino HAMAS realizar a histórica operação Tempestade de Al-Aqsa, em retaliação às atrocidades intensificadas cometidas contra o povo palestino.

Após dois anos de ofensiva, Israel aceitou um acordo de cessar-fogo, sem atingir seus objetivos de eliminar o HAMAS e libertar todos os cativos à força, apesar de ter matado 68.234 palestinos, em sua maioria mulheres e crianças, e ferido outros 170.373.

Na quarta-feira, a CIJ determinou que Israel “tem a obrigação” de permitir e facilitar a entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e que deve cessar de usar a fome como método de guerra, rejeitando também as alegações do regime sionista sobre supostos vínculos entre a UNRWA e o movimento palestino.

