ONU alerta que fechamento das fronteiras bloqueia ajuda humanitária em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A Organização das Nações Unidas (ONU) advertiu nesta quarta-feira que a ajuda humanitária na Faixa de Gaza está sendo dificultada pelo fechamento das passagens fronteiriças por parte de Israel, apesar de famílias se deslocarem para áreas que se tornaram acessíveis desde o cessar-fogo de 10 de outubro, informou a agência turca Anadolu.

Citando o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), o porta-voz da ONU, Farhan Haq, informou em coletiva de imprensa que “desde que o cessar-fogo entrou em vigor há mais de dez dias, a ONU e seus parceiros alcançaram avanços na intensificação dos esforços de resposta em Gaza, especialmente nas áreas centrais e do sul da Faixa”.

“O fechamento contínuo das passagens de Zikim e Erez, que dão acesso direto ao norte, torna extremamente difícil para as equipes humanitárias alcançarem as pessoas naquela região com o apoio vital necessário em larga escala”, destacou.

Desde o cessar-fogo, foram registrados mais de 425 mil movimentos de pessoas do sul para o norte da Faixa de Gaza, informou Haq, com deslocados se abrigando em locais como Jabalia e em duas escolas em Beit Lahiya, que anteriormente não eram acessíveis devido às operações militares israelenses.

Sobre a entrega de ajuda, Haq mencionou que, das dez missões humanitárias coordenadas pela ONU dentro de Gaza na segunda-feira, seis foram facilitadas, incluindo “a coleta de tanques de água, kits de higiene e combustível provenientes das passagens para Gaza”.

“Hoje conseguimos recolher vários caminhões-tanque de combustível e centenas de paletes de fraldas para bebês”, acrescentou.

Acrescentou ainda que os caminhões coordenados pela ONU, que transportavam quase 1.500 toneladas métricas de ajuda, foram recolhidos das passagens de Karem Abu Salem e Kissufim na segunda-feira, dos quais quase três quartos eram alimentos.

“Outros suprimentos incluíram materiais para abrigos, alimentos para animais, suprimentos médicos e itens de água, saneamento e higiene”, detalhou Haq.

Ressaltando a importância de abrir a passagem de Rafah, o funcionário da ONU advertiu que “o verdadeiro teste será se este cessar-fogo dura mais do que o anterior”.

Sobre a Cisjordânia ocupada, Haq celebrou uma recente carta de senadores dos Estados Unidos ao presidente Donald Trump, instando uma postura mais firme contra a anexação israelense. “Claro, somos a favor de todas as medidas que desestimulem mudanças no status quo da Cisjordânia”, ressaltou.

