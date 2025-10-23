Reféns e prisioneiros de guerra: a diferença que a mídia se recusa a mencionar

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A imprensa ocidental repete incessantemente a palavra "reféns" para se referir aos israelenses capturados no contexto da guerra, mas evita cuidadosamente usar o mesmo termo para os milhares de palestinos sequestrados e presos pelo regime sionista. Essa diferença não é coincidência nem semântica: revela a hipocrisia de um discurso concebido para criminalizar a resistência palestina e justificar os crimes da ocupação.

Um refém é um civil mantido fora de um contexto militar, geralmente como meio de pressão ou troca política. Um prisioneiro de guerra, por outro lado, é um combatente capturado no contexto de um conflito armado. Ambos são abrangidos pela Convenção de Genebra, mas o sionismo e seus aliados da mídia manipulam a linguagem para impor uma narrativa moral: os deles são "vítimas inocentes", enquanto os palestinos são "terroristas".

A verdade, no entanto, é muito diferente. Israel mantém mais de 14.000 palestinos, incluindo crianças, mulheres e civis, em suas prisões sem julgamento, muitos sujeitos ao sistema de detenção administrativa, uma prática ilegal que permite que uma pessoa seja mantida presa sem acusações ou direito à defesa.

E a diferença de tratamento entre eles é abismal.

Um israelense capturado recebe atendimento médico, alimentação adequada e monitoramento humanitário constante. A mídia e as organizações internacionais mobilizam todo o seu aparato para falar sobre ele.

O prisioneiro palestino, por outro lado, é maltratado, torturado, privado de atendimento médico e contato com sua família e, frequentemente, mantido em condições desumanas. Enquanto isso, o mundo permanece em silêncio, e as potências que se autoproclamam defensoras dos direitos humanos ignoram a situação.

Combatentes palestinos não capturam civis por capricho, mas no âmbito de uma guerra de libertação nacional contra uma potência ocupante. Palestinos detidos por Israel são presos políticos e prisioneiros de guerra, vítimas de um Estado que viola sistematicamente o direito internacional.

A língua, assim como o território, também é um campo de batalha. Chamar um israelense de refém e um palestino de terrorista é manipular a verdade e encobrir a ocupação. É por isso que devemos insistir: não existem "reféns israelenses" e "terroristas palestinos"; existem ocupantes e ocupados, opressores e oprimidos, colonizadores e resistentes.

Prisioneiros palestinos são prisioneiros de guerra e de consciência, símbolos de um povo que não se rende. E enquanto houver um único palestino atrás das grades, a palavra liberdade permanecerá o nome da nossa luta.

União Palestina da América Latina - UPAL

22 de outubro de 2025

...................

308