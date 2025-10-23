As Sabedorias de Nahj al-Balagha 19"Ah, quantas ambições se tornaram pó!"

De acordo com a Agência de Notícias Internacional Ahlul Bait (A.B.N.A.), os estudiosos de Nahj al-Balagha consideram este ditado de Amir al-Mu'minin (A.S.) como parte de um de seus sermões, proferido após ele ter ouvido sobre o engano de Amr ibn al-As contra Abu Musa al-Ash'ari no caso do julgamento. O texto completo deste sermão está registrado no livro Tamam Nahj al-Balagha, no sermão 57.

A fonte histórica mais antiga a citar este ditado de Amir al-Mu'minin (A.S.) é o famoso livro Al-Mi'ah Kalimah (As Cem Palavras), de Al-Jahiz. Este livro, compilado em 255 da Hégira (cerca de 150 anos antes de Nahj al-Balagha), contém uma centena de ditados curtos de Imam Ali (A.S.).

Este hadith de Amir al-Mu'minin (A.S.), com pequenas variações de palavras, também pode ser encontrado nos livros Rawdah al-Wa'izin de Ibn Futtal Nishaburi, Kanz al-Fawa'id de Karajki, Ghurar wa Durar de Amidi, Ikhtiar Misbah al-Salikin de Ibn Maytham al-Bahrani e Bihar al-Anwar de Allamah Majlisi.

No Aforismo 19 de Nahj al-Balagha, Imam Ali (A.S.) fala sobre a ambição ("amal") e a esperança:

«مَنْ جَرَی فِی عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ»

"Aquele que se deixar levar pela rédea de suas ambições, tropeçará em sua morte."

A palavra "amal" (أمل) na língua árabe é usada tanto em sentido positivo quanto negativo. Por exemplo, Deus é descrito como "Muntaha al-Amal" (o ápice da esperança). Além disso, em um hadith do Profeta Maomé (S.A.A.S.), ele disse: "A esperança é uma misericórdia para a minha comunidade."

No entanto, as fontes narrativas condenam ter ambições e esperanças prolongadas, especialmente quando uma pessoa direciona todo o seu esforço apenas para alcançar ambições mundanas, sem prestar atenção aos aspectos espirituais ou às crenças sobre a vida após a morte. É natural que, nesse tipo de vida, o que impulsiona e direciona a pessoa são suas ambições.

Como Imam Ali (A.S.) disse neste mesmo aforismo, "aquele que se deixar levar pela rédea de suas ambições" — a palavra "inan" (عنان), que significa "rédea", é usada por analogia com um cavaleiro, e a palavra "jara" (جری), que significa "correr", denota a pressa para realizar ambições de longa data.

Para os seres humanos, as ambições e os desejos materiais são infinitos, e as pessoas nunca param de ter várias ambições e diferentes desejos. Essas ambições são limitadas apenas quando a pessoa chega à morte, pois o fim de sua vida é o fator que põe fim às suas ambições materiais. Como o aforismo expressa: "tropeçará em sua morte."

Mas se uma pessoa tiver ambições espirituais, não mundanas, e se esforçar para alcançá-las — cujos melhores exemplos nas narrativas são a busca por um bom final ou, em termos de jihad, o martírio no caminho de Deus — toda a sua vida será influenciada por essa ambição espiritual. Ela se esforçará para realizar sua ambição por meio de crenças religiosas e esforços práticos.

Uma pessoa assim se esforça para deixar um impacto duradouro, por exemplo, criando fundações de caridade (waqfs) ou escrevendo livros, ou alcança a vida eterna através do martírio.

