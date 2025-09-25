Irã afirma que mecanismo snapback não vai interromper vendas de petróleo

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O snapback não cria restrições adicionais nas vendas de petróleo”, disse Paknejad a jornalistas à margem de uma reunião do Gabinete. “Claro, se enfrentarmos condições que exigirem ação, os planos necessários serão elaborados.

“Realizamos extensas reuniões com a equipe especializada, e estratégias foram definidas”, acrescentou.

Paknejad assegurou que a produção continuará e pediu à população que não se preocupe. “Não há problema nas vendas de petróleo”, afirmou. “Se vocês estudarem as disposições do snapback, verão que elas não visam diretamente as vendas de petróleo bruto. As restrições potenciais afetam mais as condições comerciais, financeiras, de venda e transporte. Se forem ativadas, podem causar algumas dificuldades, mas estamos preparados para responder.”

