Hamas condena ataque israelense contra o campo de Ain al-Hilweh

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Hamas condenou veementemente o ataque do regime israelense com drone contra o campo de refugiados de Ain al-Hilweh, no sul do Líbano, descrevendo-o como uma agressão brutal contra palestinos indefesos e uma violação clara da soberania libanesa. O Ministério da Saúde do Líbano informou que o número de mortos subiu para 22.

O ataque atingiu o maior campo de refugiados palestinos do país em meio a um cessar-fogo frágil, intensificando as tensões e alimentando temores de uma escalada mais ampla ao longo da fronteira Líbano-Israel.

Apesar do cessar-fogo mediado pelos EUA e assinado em dezembro de 2024, o regime israelense retomou sua agressão contra o Líbano. Pelo acordo, Israel deveria retirar suas forças do sul do país em até 60 dias; no entanto, permanece estacionado em cinco áreas estratégicas, violando repetidamente o direito internacional. O Ministério da Saúde libanês relatou milhares de violações do cessar-fogo por parte de Israel.

O Hamas rejeitou a alegação israelense de que o ataque teria como alvo um suposto centro de treinamento vinculado ao movimento, afirmando que a ofensiva atingiu um campo esportivo aberto utilizado por jovens palestinos. O movimento enfatizou que não existe infraestrutura militar dentro dos campos de refugiados palestinos no Líbano e responsabilizou totalmente Israel pelo que classificou como “um crime contra os povos da Palestina e do Líbano”.

