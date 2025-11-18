Casas e veículos palestinos são incendiados em ataque violento de colonos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Na noite de segunda-feira, um grande grupo de colonos judeus realizou um ataque violento contra casas e veículos palestinos na aldeia de al-Jab’a, localizada ao sudoeste de Belém.
Diab Masha’leh, chefe do conselho local, informou que dezenas de colonos invadiram a aldeia e atacaram várias casas. Testemunhas oculares confirmaram que ao menos dois veículos foram incendiados durante o ataque, no qual mais de 100 colonos extremistas estiveram envolvidos.
De acordo com a Rádio do Exército israelense, dezenas de colonos entraram na aldeia e começaram a incendiar casas e carros palestinos. O ataque teria sido uma retaliação pela remoção de um posto avançado ilegal e pelos confrontos ocorridos mais cedo na região de Gush Etzion.
A fonte israelense acrescentou que grandes forças militares estavam a caminho da aldeia para tentar restaurar o controle. Relatórios iniciais indicaram que uma casa palestina e quatro veículos foram incendiados, e um cidadão palestino ficou ferido.
