Irã afirma estar preparado para qualquer cenário diante da possível ativação do snapback

"O Irã está plenamente preparado para enfrentar qualquer cenário e circunstância, e é evidente que o tipo de interação e nossas políticas serão ajustados de acordo com a nova situação", destacou Masoud Pezeshkian, em referência à ativação do «snapback» pelos europeus, durante o encontro com seu homólogo boliviano nesta quinta-feira.

Ao criticar as políticas unilaterais dos Estados Unidos, Pezeshkian ressaltou que a postura da administração norte-americana não é apenas contra o Irã, mas contra todos os países que não se alinham às suas imposições.

Pezeshkian enfatizou que, diante dessa conjuntura, os países que buscam independência e preservar seu lugar no sistema internacional devem fortalecer suas capacidades científicas, técnicas e profissionais a fim de defender com firmeza seus interesses e sua soberania nacional.

Ao elogiar as cooperações bilaterais entre Teerã e La Paz nos últimos anos, afirmou que a continuidade desses laços depende da vontade das autoridades de ambos os países. “Da parte do Irã, existe essa firme vontade e determinação, e, sem dúvida, a orientação e as políticas das autoridades da Bolívia desempenharão um papel decisivo na definição do rumo da cooperação futura”, acrescentou.

Por sua vez, Arce qualificou como uma “ameaça” e também como uma fonte de preocupação para os países independentes as políticas belicistas dos Estados Unidos, em particular no Caribe, que colocam em risco a paz e a segurança internacionais.

Quanto aos vínculos “construtivos” do Irã com os países latino-americanos nos últimos anos, Pezeshkian classificou como “positiva” a interação de Teerã com a região e manifestou: “Desejamos a continuidade e o fortalecimento das relações amistosas, bem como a ampliação da cooperação bilateral em diversas áreas”.

