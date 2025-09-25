Povo palestino expressa gratidão pela solidariedade internacional

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O povo palestino expressa sua mais profunda gratidão ao povo italiano pela solidariedade firme e corajosa demonstrada nestes tempos de genocídio. Este não é um gesto pequeno: a cada marcha, a cada bandeira palestina hasteada em Roma, Milão, Nápoles ou Florença, uma mensagem poderosa é enviada ao mundo inteiro: a Palestina não está sozinha.

Mas nossa gratidão não se limita à Itália. Saudamos também todos os povos que, nos últimos dias e meses, saíram às ruas da América Latina, Europa, Ásia e África, hasteando a bandeira palestina e exigindo justiça. Cada manifestação, cada faixa, cada voz denunciando a barbárie sionista e a cumplicidade dos poderosos nos lembra que nossa luta é universal.

A solidariedade internacional — como a de tantas nações irmãs — não se limita às ruas; ela se expressa na pressão sobre as instituições, nas vozes de intelectuais, artistas e sindicalistas, e na coragem de denunciar a cumplicidade de governos com o regime genocida. A Itália, com sua história de lutas operárias, antifascistas e democráticas, reconhece na resistência palestina um espelho de suas próprias lutas por dignidade e justiça.

Esse apoio não é apenas um gesto moral, mas uma força política influente que incomoda os poderosos. Porque quando os povos do mundo se mobilizam, seu eco ressoa em Bruxelas, nas Nações Unidas, em Washington e em todos os fóruns internacionais onde o destino da Palestina é discutido.

A causa palestina se fortalece a cada abraço de solidariedade, a cada voz que grita “Palestina Livre!” em italiano, espanhol, francês, inglês ou árabe. Graças às pessoas que se manifestam, nossa luta se torna mais visível, mais legítima, mais invencível.

Da Palestina e de toda a América Latina, reiteramos: a solidariedade dos povos é a semente que derrubará o muro do apartheid sionista e abrirá as portas para um futuro de liberdade e justiça.

União Palestina da América Latina – UPAL

24 de setembro de 2025

