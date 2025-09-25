Como buscar a intercessão do Imam Mahdi (A.S.)?

A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) – ABNA responde: Que súplicas, recitações e orações podem ser feitas para buscar a intercessão do Imam Mahdi (que Deus apresse seu nobre reaparecimento)? E por quanto tempo e quantas vezes devemos recitá-los?

O tema do messianismo islâmico (Mahdaviyyah) e do reaparecimento de Hazrat Sahib al-Zaman (que Deus apresse seu nobre reaparecimento) é um dos assuntos mais importantes no mundo islâmico. Numerosas narrativas recomendam que se ore por ele. Os Ahl al-Bayt (A família do Profeta, que a paz esteja com eles) não apenas instruíram que se fizesse súplicas, mas também apresentaram orações e saudações de peregrinação específicas.

Durante os dias da Ocultação, os crentes podem se aproximar do Imam do Tempo, beneficiar-se de sua intercessão, fortalecer sua fé e se salvar dos perigos e provações do fim dos tempos por meio dessas práticas. A seguir, apresentamos algumas dessas súplicas:

Há uma grande quantidade de súplicas, orações e saudações de peregrinação para que os crentes se conectem com o Imam Mahdi (A.S.). Essas práticas estão reunidas em livros como Mafatih al-Jinan (As Chaves do Paraíso), uma obra famosa sobre súplicas escrita pelo renomado estudioso xiita Sheikh Abbas Qummi, e o livro Sahifa Mahdiyah, compilado por Sayyid Murtada Mujtahidi Sistani, que reúne inúmeras súplicas, orações e saudações relacionadas ao Imam do Tempo (A.S.).

Como não é possível mencionar todas essas práticas neste texto, nos limitaremos a alguns exemplos autênticos de orações e súplicas para o Imam Mahdi (A.S.).

1. A Oração de Presente para o Imam Mahdi (A.S.)

É narrado dos Imames Infalíveis que, se você puder, realize uma oração adicional além das cinco orações diárias e a ofereça como um presente a um dos Imames (por exemplo, ao Imam Mahdi). Esta oração é como as outras de duas rak'ahs (unidades), com a diferença de que, após as recitações do ruk'u (inclinação) e do sujud (prostração), você deve recitar três vezes a seguinte frase: "Sallallahu 'ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin" (Que as bênçãos de Deus estejam sobre Muhammad e sua família, os puros e purificados). Após o final da oração, deve-se recitar a seguinte súplica:

"Ó Allah, Tu és a Paz e de Ti vem a paz, ó Possuidor da Majestade e da Honra. Abençoa Muhammad e a família de Muhammad, os puros, os purificados, os melhores, e faz com que lhes chegue de mim a melhor saudação e paz. Ó Allah, estas rak'ahs são um presente meu para o Teu servo, Teu Profeta e Teu Mensageiro, Muhammad, filho de Abdullah, o Selo dos Profetas e o Mestre dos Mensageiros. Ó Allah, aceita-a de mim e a faz chegar até ele por mim, e recompensa-me por ela com o melhor da minha esperança em Ti e no Teu Profeta, a paz esteja com ele, e no sucessor do Teu Profeta, e em Fatima az-Zahra, a filha do Teu Profeta, e em al-Hasan e al-Hussain, os netos do Teu Profeta, e nos Teus guardiões da descendência de al-Hussain (A.S.). Ó Protetor dos crentes, ó Protetor dos crentes, ó Protetor dos crentes." (1)

2. Súplica para o reaparecimento do Imam no qunut da oração

É narrada uma súplica de Imam Ali (A.S.) que ele costumava recitar no qunut (uma parte da oração em que as mãos são levantadas para súplica). Nesta súplica, ele pedia a Deus pelo reaparecimento do Imam Mahdi (A.S.) com as seguintes palavras:

"Ó Allah, os olhos se levantaram para Ti e os pés se moveram, as mãos se ergueram e os pescoços se estenderam. Tu és aquele que foi invocado pelas línguas, e a Ti está o seu segredo e a sua prece nas suas ações. Nosso Senhor, julga entre nós e nosso povo com a verdade, e Tu és o melhor dos juízes. Ó Allah, nós lamentamos a Ti a ocultação do nosso Profeta, o nosso pequeno número e a multidão dos nossos inimigos, a conspiração dos inimigos contra nós e a ocorrência de provações sobre nós. Então, Ó Allah, alivia-o com uma justiça que Tu manifestarás e com um Imam de verdade que Tu apresentarás. Ó Deus da Verdade, amém, ó Senhor dos mundos." (2)

Esta súplica pode ser recitada em qualquer oração obrigatória ou voluntária.

3. Súplica para o Imam Mahdi (A.S.) após cada oração obrigatória

É narrado do Imam Sadiq (A.S.) que a seguinte súplica deve ser recitada após cada oração obrigatória. O conteúdo desta súplica é sobre o Imam Mahdi (A.S.):

"Ó Allah, faz com que chegue ao nosso Mestre, o Mestre do Tempo, onde quer que ele esteja e de onde quer que ele esteja – dos orientes e dos ocidentes da Terra, de suas planícies e de suas montanhas – de mim e de meus pais, de meus filhos e de meus irmãos, a saudação e a paz, no número da criação de Allah e no peso do trono de Allah, e no que o Seu livro registrou e o Seu conhecimento abrangeu. Ó Allah, eu renovo a Ele nesta manhã e em todos os dias da minha vida, um pacto, um contrato e uma aliança em meu pescoço, da qual eu não me desviarei nem me afastarei. Ó Allah, faz-me dos seus apoiadores e dos seus auxiliares, dos que o defendem, dos que implementam as suas ordens e proibições nos seus dias e dos mártires em sua presença. Ó Allah, se a morte que Tu fizeste como um destino certo para os Teus servos me separar dele, então me tira do meu túmulo, vestido com o meu sudário, empunhando a minha espada, segurando a minha lança, atendendo ao chamado do Convocador, em todas as partes da terra. Ó Allah, mostra-me a sua face guia e a sua fronte louvável, e ilumina a minha visão com um olhar para ele, e apressa o seu reaparecimento e facilita a sua saída. Ó Allah, fortalece os seus braços, fortalece a sua retaguarda e prolonga a sua vida. Ó Allah, povoa as Tuas terras por meio dele e dá vida aos Teus servos por meio dele, pois Tu disseste, e a Tua palavra é a verdade: 'A corrupção apareceu na terra e no mar, por causa do que as mãos das pessoas ganharam'. Então, Ó Allah, manifesta para nós o Teu guardião e o filho da filha do Teu Profeta, cujo nome é como o nome do Teu Mensageiro, que as Tuas bênçãos estejam sobre ele e sua família, para que ele não encontre nada de falso a não ser que o destrua – e 'Allah fará a verdade prevalecer com as Suas palavras e a fará se manifestar'. Ó Allah, remove esta angústia desta nação através da sua aparição – 'por certo, eles a veem distante, mas nós a vemos próxima'. E que Allah abençoe Muhammad e sua família." (3)

Portanto, é aconselhável recitar esta súplica após cada oração obrigatória.

4. Súplicas para o Imam Mahdi (A.S.) em dias específicos

Algumas súplicas para o Imam Mahdi (A.S.) são narradas para momentos específicos do ano. Por exemplo, a súplica do dia de Ashura (5), transmitida do Imam Sadiq (A.S.), que é recitada no dia do martírio do Imam Hussain (A.S.). A Du'a Nudbah (4), que é uma súplica de lamento a Deus pela Ocultação do Imam, é recitada em feriados como o Eid al-Fitr, o Eid al-Adha e o Ghadir. Além disso, a Du'a Iftitah (6), recitada todas as noites do mês sagrado do Ramadã, também pode ser considerada parte deste grupo de súplicas. Como essas súplicas têm dias específicos, recitá-las nesses dias traz uma virtude maior.

5. Súplicas que não são específicas para um dia

Algumas súplicas relacionadas ao Imam Mahdi (A.S.) não têm um dia específico e podem ser recitadas diariamente. Por exemplo, a Du'a Ahd (7), que é recitada pela manhã, sendo o melhor momento logo após a oração do fajr (amanhecer). A Du'a Ghariq (súplica do afogado) também é uma súplica recomendada. É narrado do Imam Sadiq (A.S.) que recitá-la salva a pessoa de dúvidas quando as pessoas estão sem um Imam e guia. O texto desta súplica é:

"Ó Allah, ó Misericordioso, ó Compadecedor, ó Aquele que vira os corações, firma o meu coração na Tua religião." (8)

Além disso, é narrado que o Imam Sadiq (A.S.) recomendou a um de seus companheiros, chamado Zurarah, que recitasse esta súplica durante a Ocultação do Imam do Tempo (A.S.):

"Ó Allah, faz-me conhecer a Ti, pois se Tu não me fazes conhecer a Ti, eu não conhecerei o Teu Profeta. Ó Allah, faz-me conhecer o Teu Mensageiro, pois se Tu não me fazes conhecer o Teu Mensageiro, eu não conhecerei a Tua Prova. Ó Allah, faz-me conhecer a Tua Prova, pois se Tu não me fazes conhecer a Tua Prova, eu me desviarei da minha religião." (9)

Para essas súplicas, não há um número ou dia específico, e os crentes podem se beneficiar delas conforme sua capacidade.

6. Saudação de Peregrinação (Ziyarat) para o Imam Mahdi (A.S.)

Existem muitas saudações de peregrinação para o Imam Mahdi (A.S.). Uma das melhores para recitar é a Ziyarat Al-e Yasin (10). Para esta saudação, também não há um número específico de vezes para a recitação.

Conclusão

Existem muitas ações pelas quais os crentes podem se conectar com o Imam Mahdi (A.S.) durante o período da Ocultação. A oração de presente ao Imam, a súplica para seu reaparecimento e a súplica após as orações são algumas delas. Além disso, há súplicas específicas para certos dias do ano, e para tirar o máximo de proveito de seus efeitos, é melhor realizá-las nas datas indicadas.

Há também súplicas que não são específicas para um dia e que os crentes podem recitar a qualquer momento. Junto com essas orações e súplicas, as saudações de peregrinação transmitidas para o Imam do Tempo (A.S.) também podem ser utilizadas para aprofundar a conexão.

Notas: