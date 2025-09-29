Baqaei: Tróica age ilegalmente ao seguir os EUA e reimpor resoluções contra o Irã

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Baqaei fez essas declarações em uma mensagem na rede social X, ao se referir à carta enviada pelo chanceler iraniano aos ministros das Relações Exteriores de outros países sobre a ilegalidade e a injustificação da ação dos três países europeus e dos Estados Unidos para reativar as resoluções encerradas do Conselho de Segurança.

O diplomata iraniano acrescentou que o uso indevido do mecanismo de resolução de disputas do JCPOA pelos três países europeus não deve ter qualquer efeito sobre o fato jurídico de que a Resolução 2231 deve expirar, conforme o próprio texto da resolução, na data prevista, ou seja, em 18 de outubro de 2025.

“Qualquer tentativa de reativar as sanções encerradas deve ser considerada nula e inválida. O chanceler Araqchi enfatizou esse ponto em uma carta enviada a seus homólogos em outros países”, destacou.

................

308