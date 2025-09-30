Candidato ao Parlamento exige que o governo rompa relações com Israel

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Durante um debate televisivo das eleições parlamentares na região de Antofagasta, Néstor Vera, médico do Hospital Regional e candidato pelo Partido dos Trabalhadores Revolucionários (PTR), denunciou as políticas do regime israelense em Gaza e pediu ao governo chileno que rompa todas as relações diplomáticas com esse Estado. “A voz da Palestina deve ser ouvida e o nosso país não deve colaborar com as atrocidades de Israel”, afirmou Vera.

Em suas intervenções iniciais no debate, o candidato dedicou suas palavras a denunciar o que qualificou como um genocídio em andamento contra o povo palestino, ressaltando a responsabilidade de atores internacionais nesse conflito.

Paralelamente, diversas organizações sociais de Valparaíso convocaram para a quarta-feira, 1º de outubro, às 12h, uma manifestação em frente ao Congresso Nacional, na capital regional. O protesto, em formato de “cacerolazo” — ação pacífica que consiste em bater panelas ou utensílios de cozinha — busca dar visibilidade à grave situação em Gaza, expressar solidariedade com o povo palestino e exigir do governo chileno a ruptura das relações com Israel.

Entre as demandas incluídas na convocação estão a proteção dos cidadãos chilenos que participam da “Flotilha Global Sumud” rumo a Gaza, o apoio à infância palestina e o cumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Chile. Os organizadores convidaram a população a participar levando bandeiras e cartazes para fazer ouvir sua voz em apoio à Palestina.

.................

308