Milhares protestam em Bruxelas contra as violações israelenses do cessar-fogo em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Milhares de manifestantes se reuniram no domingo na capital belga, Bruxelas, para protestar contra as contínuas violações do cessar-fogo pela ocupação israelense, que lançou novos ataques contra a Faixa de Gaza.

Durante a manifestação, os manifestantes apelaram às instituições da União Europeia que imponham um bloqueio militar abrangente e suspendam o acordo de parceria entre a ocupação israelense e a União Europeia.

Eles começaram a se reunir em frente a uma das principais estações de trem de Bruxelas, antes de iniciar uma marcha em direção à Praça Jean Rey, próxima às sedes das instituições da União Europeia.

Os participantes ergueram bandeiras palestinas e cartazes condenando o genocídio israelense em Gaza e os contínuos ataques apesar do cessar-fogo.

