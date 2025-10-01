Pezeshkian: O caminho da nação iraniana é a resistência contra os opressores

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Masud Pezeshkian, presidente do Irã, declarou que o país aposta na resistência, sustentado pela força do povo iraniano e avançando com orgulho rumo a um futuro promissor. Ele enfatizou a importância de ampliar relações construtivas com os países vizinhos e afirmou que aqueles que agirem com más intenções não alcançarão seus objetivos. O presidente ainda destacou que a nação está preparada para enfrentar qualquer desafio, ressaltando que o bem-estar e os meios de subsistência da população constituem a prioridade central do governo.

Pezeshkian apresentou ao gabinete iraniano, na reunião da tarde de domingo, 28 de setembro, um relatório detalhado sobre as conquistas e a agenda desenvolvida durante sua recente viagem a Nova York, incluindo encontros realizados com representantes de diversos países. Nesse contexto, destacou o comportamento irracional e coercitivo dos Estados Unidos diante dos esforços genuínos da República Islâmica do Irã para buscar uma solução justa para a questão nuclear.

Ele ressaltou ainda que aqueles que não cumprem suas promessas e agem de maneira opressora jamais ficarão satisfeitos com o Irã, exceto se o país ceder às suas imposições — algo que, garantiu, nunca ocorrerá.

...................

08