Meio milhão de palestinos retornam à Cidade de Gaza em meio a ruínas e escombros

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, afirmou neste sábado que o retorno em massa dos deslocados começou imediatamente após o aparente fim dos ataques israelenses na sexta-feira. “Mais de meio milhão de pessoas regressaram à Cidade de Gaza desde ontem”, declarou Bassal.

Segundo relatos, milhares de civis deslocados partiram do sul da Faixa de Gaza em direção às suas casas no norte, a maioria a pé. Alguns fizeram a longa viagem de várias horas nos poucos veículos que ainda funcionam em meio à escassez de combustível, bem como em carroças puxadas por animais, bicicletas e motocicletas.

Ao mesmo tempo, milhares de pessoas também regressaram às suas residências no centro da Faixa de Gaza e em algumas áreas a leste de Khan Younis, no sul, após a retirada das forças israelenses.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 9.500 pessoas permanecem desaparecidas sob os escombros em toda a Faixa de Gaza. As equipes de resgate recuperaram até o momento 155 corpos e continuam a receber dezenas de pedidos de socorro todos os dias.

O Escritório de Mídia do Governo de Gaza informou neste sábado que, nas últimas 24 horas, foram realizadas mais de 5.000 missões, incluindo operações humanitárias, médicas, de resgate e de assistência nas diferentes províncias do enclave.

Prevê-se que a entrega de ajuda humanitária comece no domingo, assim que a passagem de Rafah com o Egito for reaberta, conforme os termos do cessar-fogo.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Israel e o Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (HAMAS) concordaram com a primeira fase de seu plano de paz para Gaza.

O acordo prevê a libertação de prisioneiros israelenses, a retirada gradual do exército israelense da Faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária nas áreas afetadas pelo conflito.

O pacto ocorre dez dias após a apresentação do plano de 20 pontos de Trump para Gaza, que ele revelou juntamente com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

Na segunda-feira, delegações de Israel e do HAMAS reuniram-se no Egito para retomar negociações indiretas com mediadores internacionais, destinadas a pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza.

Desde outubro de 2025, Israel desencadeou uma guerra genocida contra o povo palestino em Gaza, que até o momento já tirou a vida de mais de 67.682 pessoas, segundo o Ministério da Saúde da Palestina.

