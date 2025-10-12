Dezenas de milhares de australianos saem às ruas em defesa de Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Os manifestantes expressaram dúvidas sobre o compromisso de Israel em cumprir o acordo de cessar-fogo com o grupo de resistência palestino Hamas.

Imagens da Australian Broadcasting Corp (ABC) mostraram manifestantes, muitos carregando bandeiras palestinas e usando lenços keffiyeh, marchando pelas ruas fechadas da cidade.

Damian Ridgwell, um dos organizadores do comício em Sydney, afirmou: “Exigimos o fim deste genocídio, o fim do comércio de equipamentos e armamentos militares para um [regime] que matou centenas de milhares de pessoas nos últimos dois anos, incluindo dezenas de milhares de crianças.”

“Exortamos todos a se juntarem a nós nas ruas… para encher a cidade de bandeiras palestinas e defender a justiça e a libertação”, acrescentou ele.

“Mesmo que o cessar-fogo permaneça, Israel continua a manter uma ocupação militar sobre Gaza e a Cisjordânia”, disse Amal Naser, outro organizador. Ele acrescentou que a ocupação contínua, juntamente com a discriminação sistêmica que os palestinos enfrentam em sua terra ancestral, constitui um sistema de Apartheid.

A manifestante Abbi Jordan disse que participou do comício porque “este chamado cessar-fogo não vai se sustentar… Israel sempre descumpre todos os cessar-fogos que já realizou.”

“Há 78 anos eles realizam uma ocupação ilegal nos territórios palestinos, e exigimos que o governo australiano sancione Israel”, acrescentou ela.

O comício ocorreu no distrito comercial da cidade, depois que um tribunal bloqueou na semana passada o pedido para realizá-lo na Sydney Opera House.

As manifestações pró-Palestina têm sido frequentes na Austrália, especialmente em Sydney e Melbourne, desde que o regime israelense lançou seu ataque genocida a Gaza em 7 de outubro de 2023.

Na última quinta-feira, o regime israelense aprovou formalmente um acordo de cessar-fogo proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, marcando o início da primeira fase de um plano de paz mais amplo. O acordo prevê o fim das hostilidades, a retirada das forças israelenses de Gaza, a facilitação da ajuda humanitária e a troca de prisioneiros e reféns.

Um funcionário do Hamas confirmou que a libertação dos prisioneiros israelenses restantes, vivos e falecidos, começará na manhã de segunda-feira, horário local. Quase 2.000 palestinos sequestrados, muitos capturados durante o genocídio israelense, também serão libertados após a liberação dos prisioneiros prevista no acordo.

Desde o início da guerra em Gaza, pelo menos 67.682 palestinos foram mortos e 170.033 feridos, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Especialistas acreditam que o número real de mortos é muito maior, já que milhares de palestinos permanecem desaparecidos ou presos sob os escombros.

