Israel viola cessar-fogo 80 vezes: 97 mártires e 230 feridos em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A cúpula de “Sharm el-Sheij” foi realizada na segunda-feira, 13 de outubro de 2025, sob a presidência conjunta de Abdel Fattah al-Sisi e Donald Trump, presidentes do Egito e dos Estados Unidos, respectivamente.

Nesta reunião, participaram líderes e representantes de mais de 20 países, entre eles Reino Unido, França, Alemanha, Noruega, Catar, Turquia, Jordânia e a Autoridade Nacional Palestina.

Trump e os líderes do Catar, Egito e Turquia, países que desempenharam um papel chave como mediadores no acordo, realizaram a cerimônia oficial de assinatura do plano de paz para Gaza. No entanto, o notável é que as duas partes principais do acordo, ou seja, Israel e o HAMAS, não estiveram presentes na cerimônia de assinatura.

O presidente dos EUA assinou o acordo denominado “Paz de Gaza” juntamente com outros líderes regionais e, posteriormente, deixou o Egito com destino a Washington.

................

308