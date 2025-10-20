ABNA Brasil: Este ḥadīth do Imam Ali (A.S.), que consta no Nahj al-Balāghah (Carta 31), é uma das Suas declarações mais profundas e, ao mesmo tempo, mais controversas sobre o estatuto da mulher na família e na sociedade. A seguir, apresentamos um artigo analítico e interpretativo baseado em fontes xiitas credíveis, que aborda tanto a linguística das palavras do ḥadīth quanto os seus contextos sociais, jurídicos e éticos.

A Mulher é um ‘Rayḥānah’ (Flor Perfumada), Não uma ‘Qahramānah’ (Administradora): Análise do Ḥadīth do Imam Ali (A.S.)

Numa carta dirigida ao Imam Ḥasan (A.S.), o Imam Ali (A.S.) afirma:

"وَ لا تُمْلِکِ المرأةَ مِن أمرِها ما جاوَزَ نَفسَها؛ فإنَّ المرأةَ رَیحانَةٌ و لَیسَت بقَهرَمانَةٍ..."

(Não dês à mulher autoridade sobre assuntos que excedam o seu próprio ser; pois a mulher é um ‘rayḥānah’ (flor perfumada), e não uma ‘qahramānah’ (administradora)...)

Esta expressão, à primeira vista, pode parecer restritiva ou conservadora. No entanto, através de uma análise cuidadosa do vocabulário, do contexto histórico e das fontes de exegese xiita, descobrimos que este ḥadīth contém uma visão delicada, realista e ética sobre o papel da mulher na família.

1. Exame do Vocabulário-Chave do Ḥadīth

"Rayḥānah" ( ریحانه) Em árabe, significa flor perfumada, delicada e fina . Na literatura islâmica, simboliza beleza, delicadeza e a necessidade de cuidado . Com esta expressão, o Imam Ali (A.S.) apresenta a mulher como um ser delicado e valioso que deve ser tratado com respeito e afeto .

"Qahramānah" ( قهرمانه) Ao contrário da perceção popular, esta palavra tem raiz persa e significa "preposto", "provedor", ou "administrador de assuntos domésticos" . Neste ḥadīth, o Imam Ali (A.S.) adverte que a mulher não deve ser vista como uma serva ou responsável executiva pelos assuntos domésticos.



2. Contexto Histórico e Social do Ḥadīth

Na época do Imam Ali (A.S.), a estrutura familiar era patriarcal e as mulheres frequentemente tinham papéis mais limitados. No entanto, com esta afirmação, o Imam não só isenta a mulher de papéis executivos e pesados, mas também enfatiza a sua dignidade, delicadeza e estatuto humano.

Este ḥadīth é, na verdade, uma recomendação aos homens para que:

Não esperem da mulher trabalhos exaustivos .

. A coloquem numa posição que esteja em harmonia com a sua natureza e capacidade espiritual/psicológica .

. Não exijam que a mulher atue como intermediária ou intercessora para outros, o que poderia prejudicar a sua dignidade.

3. Interpretação Ética e Jurisprudencial em Fontes Xiitas

IslamQuest: A análise deste ḥadīth afirma que " Qahramānah " significa serva/administradora , e o Imam Ali (A.S.), com esta expressão, isenções a mulher de papéis executivos e pesados para que a sua dignidade e delicadeza sejam preservadas.

A análise deste ḥadīth afirma que " " significa , e o Imam Ali (A.S.), com esta expressão, para que a sua dignidade e delicadeza sejam preservadas. ḤadīthNet: Pesquisas linguísticas mostram que a palavra " Qahramānah " é originalmente persa e foi usada em textos árabes e narrativos com o significado de serva/empregada . Esta análise indica que o Imam Ali (A.S.) utilizou conscientemente uma palavra com um peso semântico específico , que contém uma mensagem ética.

Pesquisas linguísticas mostram que a palavra " " é originalmente persa e foi usada em textos árabes e narrativos com o . Esta análise indica que o Imam Ali (A.S.) utilizou conscientemente uma palavra com um , que contém uma mensagem ética. PāsoKhGū (A Resposta): Esta fonte afirma que, com esta expressão, o Imam Ali (A.S.) aconselha o homem a observar a privacidade, o respeito e a não imposição de responsabilidades pesadas à mulher.

4. Mensagens Éticas e Educacionais do Ḥadīth

A mulher deve ser educada com respeito, afeto e compreensão da sua delicadeza espiritual .

. As responsabilidades executivas pesadas podem ser incompatíveis com a natureza da mulher.

podem ser incompatíveis com a natureza da mulher. A dignidade da mulher reside na preservação do seu espaço , na não imposição e na abstenção de interceder por outros .

reside na , na e na . O homem deve desempenhar um papel de apoio, e não de imposição, na família.

5. Releitura do Ḥadīth na Época Atual

No mundo de hoje, onde as mulheres estão ativas em várias esferas sociais, científicas e culturais, este ḥadīth não deve ser considerado restritivo, mas sim um convite à observância da dignidade, do respeito e da harmonia dos papéis com a natureza humana.

A mulher pode ser administradora, cientista ou artista, mas não se deve esperar que ela também carregue o pesado fardo executivo da família ao mesmo tempo. Este ḥadīth é, na verdade, um convite à distribuição justa das responsabilidades.

Conclusão

O ḥadīth "Al-Mar'ah Rayḥānah wa Laysat bi Qahramānah" não apenas não restringe a mulher, mas também a protege contra imposições injustas. O Imam Ali (A.S.), com uma visão delicada, realista e ética, convida o homem a respeitar a dignidade da mulher, a evitar a imposição e a preservar a sua delicadeza espiritual.

Este ḥadīth, juntamente com outras declarações da Família do Profeta (A.S.), demonstra a visão equilibrada, humana e centrada na dignidade do Islão em relação à mulher.