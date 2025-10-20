Irã denuncia que garantidores do cessar-fogo facilitam continuidade dos crimes de Israel em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqaei, criticou nesta segunda-feira as violações do cessar-fogo acordado na Faixa de Gaza por Israel, ressaltando que isso já havia sido previsto desde o início.

“O regime sionista mais uma vez descumpriu suas promessas, e o que é ainda mais lamentável é que os garantidores do cessar-fogo, especialmente os Estados Unidos, com sua constante inação, praticamente aprovaram a continuidade desses crimes”, censurou.

O diplomata reiterou que a postura do Irã sobre Gaza é clara, e que desde o início do genocídio tem enfatizado a necessidade de obrigar o regime a deter os massacres em Gaza, assim como a necessidade de romper o cerco desumano à Faixa de Gaza e fornecer a ajuda sem obstáculos, retirar as tropas israelenses de Gaza e reconstruir a região, ressaltando que este é um argumento que nenhum país ou pessoa responsável pode rejeitar.

Baqaei ressaltou que cada dia em que se alivia o sofrimento do povo palestino é motivo de alegria, mas a experiência mostra que não há nenhum caso em que o regime israelense tenha cumprido uma promessa.

A esse respeito, ele se referiu à questão do Líbano, onde já foram registrados mais de 5.000 casos de violações do cessar-fogo até o momento. “Em Gaza, foram registradas mais de 80 violações apenas nos últimos dias. Em um caso, assassinaram 11 membros de uma única família. Também não abriram a passagem de Rafah. Portanto, agora vemos claramente que nossa preocupação era justificada. O regime sionista não é sério em suas alegações e, lamentavelmente, os garantidores não cumpriram suas responsabilidades como deveriam”, ressaltou o porta-voz.

O Escritório de Mídia de Gaza denunciou neste domingo que, desde o anúncio do fim da guerra, o regime cometeu uma série de graves e repetidas violações em todas as governadorias da Faixa, sem exceção, constituindo uma clara violação da resolução de cessar-fogo e das leis de direitos humanos.

Ressaltou que essas violações, que somam 80, incluem tiros diretos contra civis, bombardeios, ataques deliberados contra civis e a detenção de vários civis, e resultaram no assassinato de 97 pessoas e ferimentos em outras 230.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no mesmo dia que acredita que o cessar-fogo na Faixa de Gaza “permanece em vigor”, destacando que Washington está trabalhando para garantir que a situação seja “muito pacífica”.

