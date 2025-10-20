Irã não vai se submeter ao "assédio" dos EUA sobre programa nuclear: Ayatollah Khamenei

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Sua Excelência o Ayatollah Khamenei, Líder Supremo da Revolução Islâmica, reuniu-se esta manhã com centenas de campeões esportivos e medalhistas das Olimpíadas Científicas Mundiais. Ele descreveu esses honrados como manifestações do desenvolvimento e expressão do poder nacional, enfatizando que esses jovens provaram que a geração promissora do Irã, como símbolo da nação, possui a capacidade de chegar ao topo das montanhas e dirigir a atenção das mentes e olhos do mundo para o horizonte brilhante do Irã.

O Líder Supremo da Revolução, referindo-se ao comportamento truculento e às mentiras recentes do presidente dos EUA, afirmou que esse indivíduo tentou, através de conduta desprezível e numerosas mentiras sobre a região, o Irã e o povo iraniano, fortalecer o moral dos sionistas e se apresentar como poderoso. Sua Excelência acrescentou que, se essa pessoa realmente possui capacidade, deveria ir acalmar os milhões de pessoas em todos os estados americanos que protestam contra ele.

O Ayatollah Khamenei, expressando satisfação por estar presente entre jovens poderosos que, através de esforço e dedicação nas áreas esportiva e científica, trouxeram alegria à nação e entusiasmo aos jovens, declarou que as medalhas dessa geração possuem mérito duplo em comparação com medalhas de períodos anteriores; pois foram conquistadas em circunstâncias em que o inimigo, na guerra branda, tenta desanimar a nação e fazê-la esquecer ou desesperar de suas capacidades, mas esses jovens, ao demonstrar a capacidade e o poder nacional, forneceram a resposta mais forte em ação.

O Líder da Revolução considerou certas sugestões sobre o desespero dos jovens do país como argumentos não fundamentados e enfatizou que o querido Irã e seus jovens são verdadeiramente "manifestações de esperança". Sua Excelência salientou que deve-se compreender essa realidade importante: o jovem iraniano, sob a condição de esforço e dedicação, possui a capacidade e a habilidade para chegar aos picos; assim como vocês chegaram aos picos mundiais do esporte e da ciência.

O Ayatollah Khamenei, referindo-se aos avanços extraordinários em vários setores após a Revolução Islâmica, acrescentou que um exemplo disso é precisamente este conjunto de seus sucessos neste ano, que talvez seja sem precedentes na história do esporte do país.

Sua Excelência, ao celebrar a ascensão de jovens talentosos da pátria aos picos científicos mundiais, afirmou: Esses feitos de vocês são creditados à conta da nação iraniana e chamam a atenção dos olhos do mundo para o Irã.

O Líder da Revolução descreveu o "respeito à bandeira, a prostração e as preces dos atletas vitoriosos" como símbolos genuínos da nação iraniana e enfatizou que os estimados jovens das olimpíadas científicas atualmente brilham como estrelas, mas se continuarem seus esforços, daqui a dez anos brilharão como sóis radientes. Sua Excelência ressaltou o papel importante dos responsáveis nesta questão crucial.

O Ayatollah Khamenei caracterizou o papel desempenhado pelos jovens após a vitória da revolução como um processo contínuo e afirmou que durante a guerra de oito anos imposta, foi a geração de jovens que, apesar de enormes carências e escassez de recursos, realizou inovações militares tão extraordinárias que o Irã, diante de um inimigo altamente armado que recebia apoio de todos os lados, alcançou a vitória.

Sua Excelência considerou o campo da ciência e do conhecimento como uma das áreas mais destacadas em que os jovens iranianos conquistaram honras. Referindo-se à presença do Irã entre as dez primeiras posições em pesquisa e ciência global em diversos campos, incluindo "nanotecnologia", "tecnologia laser", "tecnologia nuclear", "várias indústrias militares" e "avanços médicos", declaram que recentemente ouviram notícias muito importantes de que um dos centros de pesquisa do Irã conseguiu descobrir uma cura para uma doença incurável.

O Ayatollah Khamenei, lembrando os esforços hostis para impedir os avanços científicos do Irã, afirmou que os inimigos da nação iraniana tentam, através da "negação ou negligência de certos sucessos", "mistura de verdade e mentira", "exagero de deficiências" e "propaganda tendenciosa", pintar o cenário do Irã como obscuro; mas os jovens iranianos, ao se colocarem nos picos do esporte e da ciência, revelaram o brilho e a luminosidade do Irã para o mundo.

Sua Excelência caracterizou a perda de confiança nas capacidades como outro método do inimigo para desanimar a nação e a geração jovem, e enfatizou que os jovens devem, apoiando-se no poder eterno da juventude, intensificar seus esforços e dedicação para alcançar sucesso, criar esperança e demonstrar o poder nacional.

O Líder da Revolução considerou muito importante o empenho dos jovens em dedicar seus talentos à nação iraniana e acrescentou que, embora alguns possam desejar viver em outros países, devem saber que por mais que progridam em outras nações, permanecerão como estrangeiros; enquanto o Irã pertence a vocês e à sua geração, é a terra e o lar de vocês.

Em outra parte de seu discurso, o Líder da Revolução, referindo-se às mentiras recentes do presidente americano sobre a região e o querido Irã, afirmou: O presidente americano, viajando para a Palestina ocupada e proferindo palavras vazias acompanhadas de comportamento deplorável, tentou encher de esperança os sionistas desesperados e restaurar seu moral.

Sua Excelência considerou o golpe incomparável que a República Islâmica do Irã desferiu no regime sionista durante a guerra de doze dias como a causa do desespero deles e acrescentou: Os sionistas não esperavam que os mísseis iranianos, com suas chamas, pudessem penetrar nas profundezas de seus centros sensíveis e importantes e destruí-los reduzindo-os a cinzas.

O Ayatollah Khamenei, enfatizando que o Irã não comprou estes mísseis, mas os fabricou, e que são produtos da manufatura de jovens iranianos, declarou: Quando o jovem iraniano entra em ação e, através de esforço e dedicação, estabelece as fundações científicas necessárias, ele é capaz de realizar grandes feitos.

O Líder Supremo da Revolução Islâmica enfatizou: Estes mísseis foram preparados e utilizados pelas nossas forças armadas e indústrias de defesa, nós os possuímos e, quando necessário, voltaremos a utilizá-los.

Após explicar as razões das mentiras de Trump, que visam restaurar o moral dos sionistas através de discurso superficial e comportamento indigno, Sua Excelência procedeu à crítica de suas alegações e afirmou: Na guerra de Gaza, a América é, sem dúvida, cúmplice principal nos crimes do regime sionista. O próprio presidente americano confessou que trabalhávamos com este regime em Gaza. E mesmo que não tivesse dito isso, seria óbvio o porquê; pois todas as armas e recursos que foram despejados sobre a população desarmada de Gaza pertencem à América.

O Ayatollah Khamenei caracterizou outra alegação de Trump sobre a luta da América contra o terrorismo como outro exemplo de suas mentiras e acrescentou: Mais de vinte mil crianças e bebês foram martirizados na guerra de Gaza. Eram eles terroristas? O terrorista é a própria América, que criou o ISIS e o lançou no coração da região, mantendo alguns de seus membros sob controle em determinadas áreas para seu próprio uso.

Sua Excelência considerou o massacre de aproximadamente setenta mil pessoas na guerra de Gaza e também o martírio de mais de mil iranianos na guerra de doze dias como provas evidentes da natureza terrorista da América e do regime sionista, e ressaltou: Além do massacre indiscriminado de pessoas, eles assassinaram nossos cientistas como Taheranchanchi e Abbasi, e se vangloriaram deste crime; mas devem saber que não podem assassinar a ciência e o conhecimento.

O líder da Revolução Islâmica, referindo-se às declarações do presidente dos Estados Unidos que, ao se vangloriar do bombardeio da indústria nuclear do Irã, alegou tê-la destruído, acrescentou: Não tem problema, continue pensando assim, mas quem vocês pensam que são para ditar o que um país pode ou não fazer em relação à sua indústria nuclear? O que os Estados Unidos têm a ver com o fato de o Irã ter ou não capacidades e indústria nuclear? Essas interferências são ilegítimas, erradas e prepotentes.

Ele, referindo-se às manifestações nacionais de 7 milhões de pessoas contra Trump em diversos estados e cidades dos Estados Unidos, disse: Se vocês são tão capazes, ao invés de espalhar mentiras, interferir nos assuntos de outros países e realizar ações como a construção de bases militares neles, acalmem esses milhões de pessoas e as façam retornar para suas casas.

Sua Eminência Ayatollah Khamenei, enfatizando que o verdadeiro terrorista e símbolo do terrorismo são os Estados Unidos, também chamou de mentira a alegação de Trump de apoiar o povo iraniano e acrescentou: As sanções secundárias dos Estados Unidos, com as quais muitos países colaboram por medo, são contra a nação iraniana, portanto vocês são inimigos da nação iraniana, não amigos.

Ele, referindo-se à declaração de prontidão de Trump para negociar, disse: Ele diz que é um negociador, mas se uma negociação vem acompanhada de coerção e seu resultado é predeterminado, não é uma negociação, mas sim imposição e prepotência. A nação iraniana não se submeterá à imposição.

O líder da Revolução, referindo-se a outra declaração de Trump sobre a existência de morte e guerra na região da Ásia Ocidental e, segundo eles, Oriente Médio, observou: Vocês é que iniciam as guerras. Os Estados Unidos são belicistas e, além de terrorismo, promovem guerras. Caso contrário, para que servem todas essas bases militares americanas na região? O que vocês estão fazendo aqui? O que esta região tem a ver com vocês? A região pertence ao seu próprio povo e a guerra e morte nesta região resultam da presença dos Estados Unidos.

Sua Eminência Aiatolá Khamenei, concluindo, considerou as posições do presidente dos Estados Unidos erradas e, em muitos casos, mentirosas e indicativas de prepotência, e enfatizou: Embora a prepotência seja eficaz sobre alguns países, pela graça divina, jamais terá efeito sobre a nação iraniana.

