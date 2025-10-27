Irã e Omã defendem unidade do mundo islâmico e fortalecimento de seus laços bilaterais

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Durante um encontro realizado nesta segunda-feira em Teerã, capital do país persa, com o ministro do Interior de Omã, Hamoud bin Faisal al-Busaidi, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, destacou que as relações entre os dois países vizinhos sempre se basearam na “irmandade, no respeito mútuo e na boa vontade”, e que se apoiaram mutuamente diante dos desafios regionais.

O presidente iraniano agradeceu a Omã por seu papel construtivo ao acolher e facilitar as conversas indiretas entre o Irã e os Estados Unidos, qualificando a postura de Mascate como “sábia e em busca da paz”.

“O Irã está disposto a ampliar suas interações com Omã em todas as áreas científicas, econômicas, culturais, sociais e políticas. Esperamos que esta visita coadjuve para impulsionar ainda mais os laços bilaterais”, acrescentou Pezeshkian.

O chefe de governo iraniano também ressaltou a “postura clara e firme” de Omã em apoio aos palestinos e sua rejeição aos crimes de Israel, observando que, se todos os países muçulmanos tivessem adotado essa postura, a região não estaria presenciando “acontecimentos dolorosos e lamentáveis”.

