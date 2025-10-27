Secretário-geral do Hezbollah: Apoiar Gaza foi uma ação correta

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – “Não era aceitável que o inimigo instalado em nossas fronteiras destruísse a resistência em Gaza e depois se dirigisse a outras regiões”, declarou o Sheikh Naim Qassem em uma entrevista à emissora Al-Manar, por ocasião do primeiro aniversário de sua posse como secretário-geral do Hezbollah no Líbano.

“O que Benyamin Netanyahu declarou sobre o ‘Grande Israel’ e temas semelhantes confirma essa mesma orientação e plano”, acrescentou.

“Nossa participação nesta batalha foi oportuna e correta do ponto de vista moral, político, religioso e de convicção; e, se a mesma situação se repetir, voltaremos a agir da mesma maneira, baseando-nos nesses mesmos princípios e fundamentos”, afirmou.

Ele explicou que “se a entidade israelense não for enfrentada, continuará a expandir-se e a exercer controle, o que poderia destruir o futuro das próximas gerações”.

