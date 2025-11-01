  1. Home
Mártires da agressão israelense contra o Irã | “O pequeno general Soleimani”: o mártir cujo heroísmo ultrapassou sua idade

1 novembro 2025 - 20:32
Seyed Ali Sadati, uma criança de quatro anos, foi morto em 13 de junho de 2025, junto com seis membros de sua família, em um ataque do regime sionista contra um edifício residencial no distrito de Narmak, em Teerã.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Seyed Ali Sadati cresceu em uma família revolucionária e afetuosa. Seus familiares o chamavam carinhosamente de “o pequeno general Soleimani”. No dia 13 de junho de 2025, data sagrada de Ghadir, ele e seis de seus familiares foram martirizados em um ataque do regime sionista contra sua casa no bairro de Narmak, em Teerã.

Sua tia, Zeinab Azizi, explicou que o menino recebeu esse honroso apelido por sua coragem incomum. “Seyed Ali era o membro mais jovem da nossa família e havia completado quatro anos apenas cinco dias antes. Com seus cabelos cacheados e seu rosto doce, era o queridinho de todos, mas sua bravura era maior que sua idade”, relatou.

“Quando via as imagens das crianças inocentes em Gaza, pegava sua pistola de brinquedo e gritava com espírito combativo: ‘Destruirei Israel e destruirei os Estados Unidos!’”, contou Zeinab. “Por causa dessa atitude intrépida e revolucionária, na família o chamávamos de ‘o pequeno general Soleimani’. Mas, no jardim de infância, era a criança mais calma e prestativa; nunca discutia e sempre ajudava os colegas. Esse contraste entre um pequeno lutador valente e uma criança carinhosa mostrava a verdadeira imagem de uma criança na República Islâmica do Irã.”

Zeinab também lembrou o último encontro com o sobrinho: “Era o dia da Festa de Ghadir. Fui visitar minha irmã para vê-la e também o Seyed Ali, e ele me entregou um presente com suas pequenas mãos — um presente que se tornou inestimável para mim. Despedir-me dele naquele dia foi diferente; senti que nunca mais o veria.”

