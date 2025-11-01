Mártires da agressão israelense contra o Irã | “O pequeno general Soleimani”: o mártir cujo heroísmo ultrapassou sua idade

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Seyed Ali Sadati cresceu em uma família revolucionária e afetuosa. Seus familiares o chamavam carinhosamente de “o pequeno general Soleimani”. No dia 13 de junho de 2025, data sagrada de Ghadir, ele e seis de seus familiares foram martirizados em um ataque do regime sionista contra sua casa no bairro de Narmak, em Teerã.

Sua tia, Zeinab Azizi, explicou que o menino recebeu esse honroso apelido por sua coragem incomum. “Seyed Ali era o membro mais jovem da nossa família e havia completado quatro anos apenas cinco dias antes. Com seus cabelos cacheados e seu rosto doce, era o queridinho de todos, mas sua bravura era maior que sua idade”, relatou.

“Quando via as imagens das crianças inocentes em Gaza, pegava sua pistola de brinquedo e gritava com espírito combativo: ‘Destruirei Israel e destruirei os Estados Unidos!’”, contou Zeinab. “Por causa dessa atitude intrépida e revolucionária, na família o chamávamos de ‘o pequeno general Soleimani’. Mas, no jardim de infância, era a criança mais calma e prestativa; nunca discutia e sempre ajudava os colegas. Esse contraste entre um pequeno lutador valente e uma criança carinhosa mostrava a verdadeira imagem de uma criança na República Islâmica do Irã.”

Zeinab também lembrou o último encontro com o sobrinho: “Era o dia da Festa de Ghadir. Fui visitar minha irmã para vê-la e também o Seyed Ali, e ele me entregou um presente com suas pequenas mãos — um presente que se tornou inestimável para mim. Despedir-me dele naquele dia foi diferente; senti que nunca mais o veria.”

