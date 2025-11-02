Detalhes chocantes revelam tortura de prisioneiros palestinos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Al-Farra acrescentou: “A maioria dos corpos perdeu grande parte de suas características identificáveis devido à decomposição ou à tortura, e alguns foram esvaziados internamente e preenchidos com algodão — o que indica que os ocupantes roubaram órgãos dos mártires.”

O diretor também afirmou: “Além disso, nos abdomens de alguns corpos foram observados sinais de tortura com barras aquecidas, o que indica que eles foram severamente queimados antes do martírio.”

