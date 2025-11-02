  1. Home
Detalhes chocantes revelam tortura de prisioneiros palestinos

2 novembro 2025 - 17:10
News ID: 1745766
Ahmad Al-Farra, diretor do Hospital Nasser, na Faixa de Gaza, declarou que a tortura severa sofrida pelos prisioneiros palestinos tornou impossível a identificação de seus corpos.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Al-Farra acrescentou: “A maioria dos corpos perdeu grande parte de suas características identificáveis devido à decomposição ou à tortura, e alguns foram esvaziados internamente e preenchidos com algodão — o que indica que os ocupantes roubaram órgãos dos mártires.”

O diretor também afirmou: “Além disso, nos abdomens de alguns corpos foram observados sinais de tortura com barras aquecidas, o que indica que eles foram severamente queimados antes do martírio.”

