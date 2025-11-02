Israel continua demolindo casas em Gaza apesar da trégua

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O exército israelense segue avançando na destruição de residências em áreas sob seu controle, tanto no sul quanto no norte da Faixa de Gaza, confirmaram fontes locais neste domingo, apesar do cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.

De acordo com relatos, as explosões registradas na madrugada deste domingo foram resultado de operações de demolição conduzidas por tropas israelenses na cidade de Fujari, a leste de Khan Yunis, no sul do enclave.

Da mesma forma, escavadeiras militares demoliram casas na Cidade de Gaza, especialmente nos bairros de Zeitun e Shuyaiya, informou a agência palestina WAFA, que documentou colunas de fumaça se erguendo das áreas atingidas. A mesma fonte denunciou bombardeios de artilharia e disparos em Khan Yunis durante as demolições.

Desde o início do cessar-fogo, pelo menos 226 palestinos foram mortos e cerca de 600 ficaram feridos. O dia mais letal foi registrado em 28 de outubro, quando Israel retomou os bombardeios por 16 horas consecutivas, deixando 104 mortos — quase metade deles, crianças.

