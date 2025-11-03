Ativista russo: As sanções tornarão o Irã e a Rússia ainda mais fortes

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – “A Rússia e o Irã têm muitos pontos em comum, pois, por um lado, ambos somos alvo de notícias falsas e de campanhas de desinformação; e, por outro, inúmeras sanções foram impostas tanto ao Irã quanto à Rússia. Acredito que essas sanções apenas fortalecem nossos países e, por isso, em tais circunstâncias, podemos estabelecer uma cooperação boa e construtiva entre nós”, destacou Bisslinger em entrevista ao correspondente da IRNA.

Ele acrescentou: “Na Rede Global de Verificação de Fatos (GFCN), trabalhamos para unir especialistas e organizações e criar uma base para a cooperação construtiva, a fim de combatermos juntos as notícias falsas.”

Bisslinger destacou os numerosos encontros que manteve com vários especialistas iranianos e ressaltou que há grande interesse e potencial para unir esforços nessa área, uma vez que os iranianos possuem ampla experiência.

“É importante criar uma rede de especialistas e profissionais que compartilhem valores comuns e troquem informações e experiências; no entanto, para alcançar os objetivos nessa área, também é necessário elevar o nível educacional das pessoas”, concluiu.

