Ayatollah Khamenei: EUA devem pôr fim ao apoio a Israel e deixar a região antes de qualquer relação com o Irã

Em uma reunião na segunda-feira com estudantes antes do aniversário da tomada da embaixada dos EUA, o Ayatollah Seyyed Ali Khamenei classificou a disputa como "intrínseca" e não meramente um resultado de eventos recentes. Ele disse que os EUA devem cessar o apoio ao "maldito regime sionista" e retirar sua presença militar da região para que qualquer engajamento futuro com o Irã seja concebível.

Ele acrescentou que muitas das questões nacionais do Irã e o senso de segurança do país só podem ser abordados por meio de força na gestão, ciência, capacidade militar e motivação.

Referindo-se à tomada da Embaixada dos EUA em Teerã em 1979 — conhecida no Irã como o "Covil de Espionagem" — ele disse que a tomada deve ser vista tanto historicamente quanto em termos de identidade.

Ele disse que o incidente "clarificou a verdadeira identidade dos Estados Unidos e a verdadeira natureza da Revolução Islâmica."

O Líder explicou o termo "arrogância" com base em suas raízes corânicas, interpretando-o como superioridade própria. Ele observou que arrogância não é simplesmente acreditar-se superior, mas estender essa crença para dominar interesses vitais de outras nações, como ele disse que os EUA e anteriormente a Grã-Bretanha fizeram ao estabelecer bases militares e saquear recursos.

Ele referenciou eventos anteriores, dizendo que a nação iraniana reconheceu a arrogância americana durante o golpe de 28 de Mordad em 1953 e através do governo de 25 anos do falecido Xá apoiado por Washington. Ele recordou que a tomada da embaixada não foi meramente sobre acessar inteligência, mas descobriu uma rede de conspirações contra a Revolução.

Quanto ao icônico slogan "Morte à América", o AyatollahKhamenei esclareceu que a oposição dos EUA ao Irã não é motivada apenas por esse cântico, mas por um conflito fundamental de interesses e valores entre os dois países.

Abordando questões sobre a possibilidade de estabelecer relações diplomáticas com Washington, ele disse que os EUA insistem na rendição do Irã e que essa suposição é "sem sentido" considerando as capacidades, herança e juventude motivada do Irã.

"A longo prazo não podemos prever, mas por enquanto todos sabem que resolver muitos problemas depende de se tornar forte", ele acrescentou.

A reunião acontece antes do aniversário de 4 de novembro de 1979, quando um grupo de estudantes universitários iranianos tomou a missão diplomática dos EUA, que havia se transformado em um centro de espionagem destinado a derrubar a então nascente República Islâmica.

Posteriormente, documentos foram encontrados na embaixada que provaram que ela estava envolvida em espionagem e tramando conspirações contra a República Islâmica.

A cada ano, os iranianos comemoram o evento em 13 de Aban, também celebrado como Dia do Estudante e Dia Nacional da Luta contra a Arrogância Global.

