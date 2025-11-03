Quase 70% dos colonos consideram “Israel” um “vassalo” dos EUA

Uma pesquisa realizada pelo Canal 12, do regime israelense , revelou que 67% dos entrevistados acreditam que “Israel” age como um “vassalo” dos Estados Unidos. O estudo também indicou que 25% dos entrevistados acreditam que “Israel” é responsável por suas próprias decisões políticas e militares, enquanto 6% disseram não ter certeza.
Da mesma forma, dois terços dos participantes afirmaram que Washington é o verdadeiro responsável pelas decisões por trás da ofensiva israelense em Gaza, e que os EUA são quem dirige as políticas israelenses nas sombras.
Durante a visita do vice-presidente dos EUA, JD Vance, aos territórios ocupados em 22 de outubro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou como “absurda” a ideia de que Israel é um vassalo dos EUA. No entanto, Donald Trump disse em entrevista ao jornal sionista Time, que “Todos esses ataques foram realizados sob minha supervisão, com ‘Israel’ executando-os”.
